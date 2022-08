Euphorie und Wucht

Der Auftrag ist klar: Waldhofs Neu-trainer Christian Neidhart soll die Blau-Schwarzen in dieser Saison in die 2. Liga führen. Im Mai 2023 sind es dann genau 20 Jahre her, seit sich der Alsenweg-Club vom Fußball-Unterhaus verabschiedet hatte. Damals ging der Weg in der Oberliga Baden-Württemberg und nach vielen Jahren der Tristesse und Wegen durch die Niederungen mit bescheidenen Zuschauerzahlen und teils schwerer Fußballkost, hat sich über die vergangenen Jahre rund um den Verein eine stimmungsvolle Euphorie konserviert. Insbesondere der Sieg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (5:3 n. E.) unterstrich einmal mehr, welche Wucht und welchen Heimvorteil die Otto-Siffling-Tribüne im inzwischen zur Diskussion gestellten Carl-Benz-Stadion entfachen kann.

Während die blau-schwarzen Anhänger sich durchaus bereits als mindestens zweitligatauglich bezeichnen können, muss nun die Mannschaft mitziehen. Mit Joseph Boyamba musste allerdings einer der begabtesten Spieler, der in den letzten Jahren den SVW-Dress getragen hat, ziehen gelassen werden. Über seine Ballfertigkeit und Spiel-Antizipation darf sich nun der Ligakonkurrent TSV 1860 München freuen. Dorthin hat sich auch Jesper Verlaat verabschiedet, der mit Marcel Seegert eines der stärksten Innenverteidiger-Duos der 3. Liga verkörpert hatte. Weiterhin verließen Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Marcel Costly (FC Ingolstadt 04) und Hamza Saghiri (Viktoria Köln) als Spieler mit nennenswerten Einsatzminuten den Club.

Verpflichtet wurden überwiegend drittligaerfahrene Spieler, die verglichen mit den Abgängen potenziell eine Aufwertung des Kaders darstellen sollten. Begrüßt wurde vor allem die Weiterverpflichtung des bislang ausgeliehenen Dominik Kother, der durch seine Schnelligkeit auf den Flügeln das Offensivspiel belebt. Unnachahmlich war sein Treffer beim 3:1-Sieg gegen den FC Viktoria Köln, wo er einen 50-Meter-Sprint ansetzte und vor dem Tor die Nerven behielt.

Einen Platz unter den ersten Elf gebucht hat Baxter Bahn, der gemeinsam mit Julian Riedel vom FC Hansa Rostock an den Alsenweg gewechselt ist. Der 29-jährige Bahn passt als spielender Fußball-Arbeiter perfekt in das Anforderungsprofil der Waldhof-Anhänger. Zudem spult der Mittelfeldrenner eine enorme Laufleistung ab und erinnert mit seinem Auftreten auf dem Platz an den oftmals schmerzlich vermissten Dorian Diring. Der ursprünglich als Innenverteidiger verpflichtete Riedel hat sich in den ersten Partien auf der rechten Außenbahn wiedergefunden und seine Sache dort fehlerlos gemacht. Ursprünglich war der 31-Jährige als Sechser ausgebildet worden und erst unter Pavel Dotchev zum Innenverteidiger umfunktioniert worden. „Ich denke, dass ich in der Mitte noch ein Stück mehr mein Potenzial einbringen kann“, sagt Riedel. Nach der im Verl-Spiel erlittenen Gehirnerschütterung von Gerrit Gohlke dürfte Riedel aber bereits im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue wieder in die zentrale Abwehrposition rücken.

Weiterhin einen Stammplatz erarbeitet hat sich Berkan Taz, der von Borussia Dortmund II kam und dort in der Vorsaison auf zehn Tore und acht Vorlagen kam. Den Platz zwischen den Pfosten hat derweil Morten Behrens fest eingenommen. Der 25-Jährige kam auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 an den Alsenweg.

Ebenfalls neu, aber aufgrund von Verletzungen noch zurückgeworfen, ist Waldhofs Relegationskiller Johannes Dörfler. 2018 lieferte der Außenbahnrenner die Vorarbeit zum 1:0-Sieg des KFC Uerdingen 05 über den SV Waldhof im Aufstiegshinspiel. Erst einmal hinten anstellen musste sich Adrian Malachowski, der im Vorbereitungsspiel gegen den FC Aarau (2:0) eine ganz starke Leistung auf den Platz gebracht und Punkte gesammelt hatte, in den drei ersten Partien aber nicht über die Reservistenrolle hinaus kam. In der Warteschleife befinden sich zudem Malte Karbstein und Marten Winkler.