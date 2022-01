Fast 700 ausgediente Handys werden im Kreis recycelt

Sinsheim/Region. Die AVR Kommunal AöR mit Sitz in Sinsheim beteiligte sich im November und Dezember 2021 an der alljährlichen „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ und initiierte gemeinsam mit Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis eine Sammelaktion für ausgediente Handys und Smartphones.

Stolze 684 Geräte wurden von Bürgern in die Sammelboxen der AVR Kommunal gegeben, die meist in den Rathäusern der teilnehmenden Gemeinden aufgebaut waren, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der AVR.

Hohe Spendebereitschaft

Verwertungstipps Bürger haben die Möglichkeit, ausgediente oder defekte Elektroaltgeräte (bis zur maximalen Größe einer Kaffeemaschine) bei verschiedenen Elektrohändlern kostenfrei abzugeben. Unter www.avr-kommunal.de/elektrogeraete-und-metallschrott sind sämtliche Annahmestellen aufgelistet. Verschenken oder verkaufen: Meistens sind ersetzte Handys noch voll funktionsfähig und sollten daher an Familie, Freunde oder Bekannte weitergegeben werden. Eine weitere Möglichkeit für ausgediente Elektroaltgeräte bietet der Tausch- & Verschenkmarkt der AVR Kommunal, aufrufbar unter: www.verschenkmarkt-rhein-neckar.de. zg

„Die Bereitschaft der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, uns bei unserem Beitrag zur ‚Europäischen Woche der Abfallvermeidung’ zu unterstützen, war phänomenal“, so Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR, begeistert von der Resonanz. „Trotz der aktuellen Corona-Situation, in der die Rathäuser nicht so stark besucht werden, wie sonst, konnten fast 700 Handys und Smartphones gesammelt werden.“ Jedes eingeworfene Gerät bewirkt etwas. Die dadurch wiedergewonnenen Rohstoffe, wie Gold, Silber, Kupfer und Palladium, müssen nicht abgebaut werden. Denn deren Abbau ist meist mit Menschenrechtsverletzungen und Naturzerstörung verbunden.

Mit alten Handys Gutes tun – das können Bürger auch weiterhin: Handys, Smartphones und andere Elektroaltgeräte können auf den AVR Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg ohne zusätzliche Gebühren selbst angeliefert werden. zg