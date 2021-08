Fast kein „Corona-Speck“

Wie schon im Vorjahr war auch heuer der SV Rohrhof II die erste Mannschaft aus unserem Verbreitungsgebiet, die nach der langen Corona-Zeit mit einem Freundschaftsspiel wieder auf dem Platz gestanden hat. „Die Pause hätte keiner gebraucht. Wir haben uns riesig auf das Spiel gefreut, alle waren heiß, auch der Gegner“, betont SV-Trainer Daniel Bittmann.

Dass mit 70 Zuschauern fast schon ein Besucherrekord für ein Spiel der Rohrhofer „Zweiten“ erreicht wurde, spreche ohnehin für diese Tatsache, so Bittmann. Zum offiziellen Vorbereitungsbeginn hat der Spielertrainer und Torhüter seine Mannschaft in gutem Zustand vorgefunden, „Corona-Speck“ hatten nur die wenigsten angesetzt. „Die meisten haben schon etwas gemacht in der langen Pause“, musste Bittmann hinsichtlich des Fitness-Standes nicht bei Null beginnen.

31 Mann zur Verfügung

Der Kader des SV Rohrhof II Spielertrainer: Daniel Bittmann (30). Tor: Daniel Bittmann (30). Abwehr: Alexander Rimmler (29), Christian Schmitt (26), Tobias Singer (30), Marek Mehlich (22), Florian Ludwig (33), Lukas Strauch (24), Peter Zawadzki (33), Trung Luong (41), Alexander Stegnos (28), Stavros Gkontokos (28, SG Mannheim), Daniele Aiello (27, Spvgg 06 Ketsch II). Mittelfeld: Daniel Hoppstädter (36), Sebastian Ludwig (29), Dustian Franiak (22), Hendrik Mehlich (23), Leonardo Minischetti (24), Norman Siering (34), Alexander Stasiak (29), Marco Voigt (25), Christopher Ries (29, TSG Eintracht Plankstadt), Dennis Kerber (24, reaktiviert), Florian Schuff (28), Tim Heilmann (24, FV 08 Hockenheim), Pierro Aouini (19, SC Olympia Neulußheim Jugend), Marcus Trinkmann (26, VfL Kurpfalz Neckarau II). Angriff: Alexander Unger (26), Markus Zollitsch (35), Martin Utz (28), Nebil Zeleke (20, SC Rot-Weiß Rheinau II), Julien Patsch (19, SV 98 Schwetzingen Jugend). Abgänge: Tobias Neubauer (VfL Kurpfalz Neckarau II), Christian Rug (Pirates FC Frankenthal), Jörg Unger (Co-Trainer 1. Mannschaft), Dennis Samoray (Ziel unbekannt). wy

Mit 31 Spielern hat er auf dem Papier einen üppigen Kader parat, dementsprechend will man sich nicht mehr mit der zweiten Tabellenhälfte zufrieden geben müssen. „In den letzten Jahren haben wir immer einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Dieses Mal darf es gezielt ein Platz zwischen fünf und zehn sein“, so Bittmann. Mithelfen bei diesem Vorhaben soll vor allem Christopher Ries, auf dem große Hoffnungen ruhen. Der 29-Jährige lief in den letzten beiden Jahren in der Kreisliga bei der TSG Eintracht Plankstadt auf. wy