Fluktuation hat schon Tradition

An oberster Stelle stand in der Sommerpause beim FC Astoria Walldorf nur eines: Akkus aufladen. Die Mammutsaison mit insgesamt 42 Partien hat an den Kräften gezehrt, doch nach fünf Wochen Pause ging es schon wieder rund. Allerdings fehlten zum Trainingsauftakt noch Max Müller und Emilian Lässig.

Überhaupt wurde der Kader insgesamt wieder kräftig umgebaut. Erst kürzlich stießen mit Linksfuß Dennis De Sousa Oelsner und Janis Hanek noch zwei Spieler zum Kader von Trainer Matthias Born, der einen Platz im gesicherten Mittelfeld anpeilt, dazu. Gleichzeitig verließen auch viele Akteure den Club – beinahe schon Tradition in Walldorf. Eine weitere Veränderung gibt es im Team hinter dem Team: Frank Fürniß übernimmt die Sportliche Leitung der 1. Mannschaft, Roland Dickgießer wechselt in anderer Funktion in das Walldorfer Nachwuchsleistungszentrum

Trainer: Matthias Born (49). – Tor: Luis Idjakovic (19/eigene ... Trainer: Matthias Born (49). – Tor: Luis Idjakovic (19/eigene Jugend), Paul Lawall (23), Mario Schragl (22/SG Sonnenhof Großaspach). – Abwehr: Christoph Becker (26), Maik Goß (22), Roman Hauk (22), Marco Manduzio (22/FC Nöttingen), Max Müller (27), Tabe Nyenty (32), Laurin Stich (20/1. FSV Mainz 05 II), Jonas Weik (21/FC Homburg), Mert Yörükoglu (21/beide FCA II). – Mittelfeld: Mirco Born (27), Dennis De Sousa Oelsner (25/SV Lippstadt), Tim Fahrenholz (27), Roen Fordyce Hlywka (20), Janis Hanek (22/Karlsruher SC), Nico Hillenbrand (34), Patrice Kabuya (21/Hamburger SV II), Emilian Lässig (21/TSG 1899 Hoffenheim II), Morris Nag (24), Theodoros Politakis (23/SV Elversberg), Andreas Schön (31), Maximilian Waack (25). – Angriff: Niklas Antlitz (21), Marcel Carl (28), Tilmann Jahn (21). Abgänge: Nico Hammann (SV Unter-Flockenbach), Johannes-Philipp Kölmel (VfR Mannheim), Jimmy Marton (FC Nöttingen), Yakup Polat (FCA Ludwigshafen), Giuseppe Burgio (FC Gießen), Nicolas Kristof (SV Elversberg), Jonas Singer (TSV Steinbach Haiger), Felix Brand (FSV Zwickau), Nicolai Gross, Eric Jansen (beide FCA II). mjw

Mit Blick auf den Spielplan geht es gleich mit einem brisanten Duell los, denn am 14. August trifft Walldorf auf den FC Gießen. Daheim kommt es zum Wiedersehen mit Giuseppe Burgio.

Die Vorbereitung lässt indes hoffen, dass die Astorstädter gerüstet sind. Im ersten Test gab es einen 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Es ging erfolgreich weiter: 7:0 gegen den Verbandsligisten FC Friedrichstal, 5:1 beim FC Olympia Kirrlach und 1:0 beim TB Jahn Zeiskam. mjw

