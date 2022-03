Friedensmusik für die Ukraine

Wiesental. Ein Friedenskonzert für die Ukraine findet am Palmsonntag, 10. April, von 18 bis 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus in Wiesental, Mannheimer Straße 1, statt. Überschrieben ist das Benefizkonzert mit dem Friedenswunsch „Dona nobis pacem“.

Gestaltet wird das einstündige Programm vom Chor „Piccoletto“ aus Wiesental unter der Leitung von Markus Zepp, der auch Orgelstücke zur Einstimmung auf die Karwoche spielen wird. Es erklingt gehaltvolle Chormusik von John Rutter, Karl Jenkins („Ave verum“) bis hin zu Stücken des berühmten Oslo Gospel Choirs. Vor wenigen Tagen sind Arina und Anastasia mit ihren Müttern in der Region als vorläufigen Zielpunkt ihrer Flucht aus der Ukraine angekommen. Die beiden Schülerinnen werden das musikalische Friedensgebet mitgestalten, indem sie ein ukrainisches Lied singen und Texte vortragen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ukraine-Nothilfe wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen für kirchliche Räume. zg

