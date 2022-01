Frische Bergluft und Sonne des Südens

Mals. Wer den Reschenpass hinunterfährt und die grünen Wiesen erblickt, der hat rechts Burgeis mit dem Kloster Marienberg und links die vielen Türme des mittelalterlichen Mals und dort, wo die Staatsstraße in den Vischgau einbiegt sollte er bremsen, denn hier liegt von vorne eher unscheinbar der Garberhof, dessen Schönheit und Größe sich dem Gast nur von der Rückseite her erschließt. Gleich erkennbar ist die Freundlichkeit und Wertschätzung, die das meist langjährige Personal einem entgegenbringt. Das zeigt, dass es sich um einen sehr gut geführten Familienbetrieb handelt. Und es dauert nicht lang, dann werden sie die Seniorchefs Cilly beim Frühstücksbüffet, Artur beim Schwimmbad-Technikcheck, die aus Kuba stammende Schwiegertochter Yanelys im Service und den Chef des Hauses Klaus an der Bar kennengelernt haben. Die Pobitzers sind immer zum Plaudern aufgelegt und Wünsche sind für sie immer Ansporn und Teil ihrer Philosophie im Vier-Sterne-Superior-Haus mit Blick übers herrliche Tal mit dem Städtchen Glurns und den schneebedeckten 3000ern des Ortlermassivs als Hintergrundkulisse.

Was würde Großvater Josef Pobitzer wohl sagen, wenn er den Garberhof heute sehen könnte? Wahrscheinlich würde er seinen Augen nicht trauen. Wo einst ein Hofanger und eine große Wiese waren, steht heute das topmoderne Hotel. Cilly und Artur Pobitzer erfüllten sich ihren Traum und empfingen am 8. August 1981 die ersten Gäste. Mittlerweile ist ihr gemeinsamer Sohn Klaus, der von Beginn an im Familienbetrieb integriert war und als Chefkoch wesentlich die Küche prägte, der Chef. Unter seiner Führung hat der Garberhof einen großen Wandel erfahren: Zunächst wurde der Wellnessbereich ausgebaut und erweitert, hinzu kam auch ein völlig neuer Bettentrakt. 2009 folgte die Errichtung des größten Hotel-Hamams Italiens. 2010 wurden sämtliche Zimmer renoviert, fünf Jahre später kamen ein neuer Speisesaal, ein neues Restaurant und eine Lounge hinzu. Was blieb, das ist die Präsenz der Familie zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und damit deren südtiroler Geselligkeit, die bis hin zum selbst gemachten Gin reicht, der nach den jüngsten Pobitzern, nach Felic Luis und Felipe benannt ist. Lassen Sie sich von Klaus oder Yanelys auf jeden Fall was tolles mixen.

Im Garberhof lässt es sich aushalten. Da stehen Fahrräder und E-Bikes zum Ausleihen bereit, es gibt Ladestationen für E-Autos. Der urige Ortskern von Mals mit schönen Geschäften, Eisdiele und Lokalen ist gleich über die Straße. Täglich werden Wanderungen und Radtouren angeboten, nicht selten vom Seniorchef selbst, der alles und jeden in der Region kennt und viel schöne Geschichten zu erzählen hat.

Unschlagbar ist der Garten mit Sonnenliegen, Pool und den verdeckt angelegten Hortus-Chalets mit eigener Sauna und dem Blick auf den hoteleigenen Weinberg, den Klaus Pobitzer mit Winzerin Hilde van den Dries angelegt hat. Sie bewirtschaftet übrigens auch den Weinberg am Kloster Marienberg, der der höchstgelegene Europas ist und den man auch im Restaurant der Pobitzers bestellen kann.

Wunderbare Kombinationen

Apropos: Die Weinauswahl hier ist legendär und für jeden Geldbeutel geeignet. 350 verschiedene Sorten und Winzer sind hier aktuell im begehbaren Weinschrank und das Servicepersonal kennt sich bestens aus. Wer sein Fläschchen nicht an einem Abend schafft, lässt es sich für den nächsten Abend neu temperieren. Traditionelle Südtiroler Gerichte mit mediterranen und internationalen Spezialitäten gehen eine sündhaft gute Symbiose ein, die sowohl Gäste als auch Einheimische schätzen. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen. Die fünf oder sechs Gänge abends – natürlich mit Wahlmöglichkeiten – glänzen durch Mut zum Geschmack. Da wird perfekt gewürzt und nichts dem Zufall überlassen und die Gäste spüren, dass der Chef selbst die Fäden über den Köchen um Küchenmeister Christian Lechthaler zusammenhält und sie zu immer neuen Kreationen herausfordert, die vor allem regionale Zutaten auf den Teller hebt. Das merkt man schon am Frühstücksbuffet: Butter und Käse bezieht der Garberhof von einem Käsebauern in Munteschinig auf 1400 Höhenmetern oberhalb von Mals – da merkt man, welche Kräuter die Kuh vorher gefressen hat.

Bleibt noch der Blick ins Spa: Da sollte man sich einen Nachmittag fürs Hamam reservieren und nach Einweisung die ganze Tour mit Einseifen, Peeling, verschieden temperierten Bädern und Saunen absolvieren und sich gerne mal dieses Stückchen Orient in den Bergen gönnen.

Info: Hotel Garberhof, Familie Pobitzer, Mals, Telefon 0039/0473/83 13 99, E-Mail info@garberhof.com, www.garberhof.com. Derzeit braucht man in Südtirol den Super Green Pass für Italien.