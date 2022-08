Für Andreas Vogt eine Herzensangelegenheit

Andreas Vogt war einige Jahre aus dem Trainergeschäft. Seine Expertise in Sachen Kreisfußball ist aber nach wie vor unumstritten, wie sich im Gespräch mit dieser Redaktion bewahrheitete. Mit Beginn dieser Saison hat er beim FV 08 Hockenheim wieder Verantwortung übernommen und kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück. „Ich habe als junger Spieler hier gespielt, habe die A-Jugend und später auch die erste Mannschaft trainiert“, berichtet Vogt aus seinem Lebenslauf. „Der Kontakt nach Hockenheim ist danach nie abgerissen.“

FV 08 Hockenheim Trainer: Andreas Vogt. Tor: Jascha Fellinger (32), Dominik Werner (28, VfL Hockenheim). Abwehr: Ali Issaka (25, VfL Hockenheim), Domenik Beck (35), Claus Bückle (35, VfL Hockenheim), Alexander Eicker (26), Nikolai Gäbert (28), Tim-Luca Graf (20), Marco Rey (29), Alexander Schubert (23), Johann Sitnikow (36). Mittelfeld: Jan Appelgans (20, eigene 2. Mannschaft), Rico Bieda (28), Julian Felde (20), Philipp Gerstner (20), Mohamed Halassan (27, VfL Hockenheim), Luis Humbert (20), Ömer Kilichan (24), Tim Leyendecker (20), Simon Schuhmacher (24), Jan Zimmermann (26). Angriff: Mensur Bekteshi (19, SV 98 Schwetzingen U19), Adem Beyaz (32, SC Olympia Neulußheim), Max Maier (29), Mirco Obeldobel (25, FC Badenia Hirschacker), Mehmet Sakin (26, SC Olympia Neulußheim), Nils Werner (23). Abgänge: Marco Wurzel (FV Reichenbuch), Mike Koppisch (TSV Rheinhausen), Ismael Müller (eigene 2. Mannschaft). wy

Aus dem FV 08 Hockenheim, der in der vergangenen Saison Richtung Rundenende sogar noch unverhofft in den Abstiegsstrudel geraten war, ist für ihn eine Herzensangelegenheit geworden. Ein Kaltstart war die Rückkehr ins Trainergeschäft für ihn nicht. „Wenn man aus der Generation der Straßenfußballer kommt, dann ist man eigentlich immer bereit“, sagt Vogt. In den ersten Wochen seines Wirkens hat der erfahrene Übungsleiter viel Wert auf Passübungen und Torschussaktionen gelegt. Das alles aber eingebettet in läuferisch geprägte Spielsituationen. „Ich muss sagen, dass die Qualität der Spieler in dieser Spielklasse hinsichtlich des Passspiels über die Jahre, in denen ich nicht aktiv tätig war, nachgelassen hat“, hat Vogt festgestellt.

Hinsichtlich seiner Mannschaft hat er mit den Neuverpflichtungen einige Glücksgriffe gelandet. „Claus Bückle haben wir zum Kapitän gemacht. Er ist als Innenverteidiger ein Volltreffer“, berichtet Vogt. Auch Adem Beyaz als Vollblutstürmer und Dominik Werner als Torhüter dürften gesetzt sein.

Hinsichtlich der Zielsetzung für die Spielzeit 2022/2023 gibt man sich defensiv. Vogt: „Wir sind uns alle einig, dass es eine schwere Runde wird, da starke Aufsteiger dazu kommen und keine Mannschaft dabei ist, die abfallen könnte wie in der vergangenen Saison. Daher wollen wir im ersten Moment nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Das Auftaktprogramm hat es mit Rot-Weiß Rheinau, SKV Sandhofen und TSG Lützelsachsen gleich in sich.