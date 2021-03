Oberbürgermeister Dr. René Pöltl schätzt an der Schwetzinger Zeitung „die tagesaktuellen Informationen zu lokalen und regionalen Themen. Man kann und sollte auf diese Weise gut im Bilde bleiben“, schreibt er uns. Unvergesslich sei für ihn eine Reise nach Sri Lanka, bei der SZ-Chefredakteur Jürgen Gruler dabei war: „Wir beide haben mit den Jungs im Schwetzinger Waisenhaus in Matara ein Fußballspiel auf einem wahren Buckelplatz gemacht.

AdUnit urban-intext1

Dabei kam Jürgen Gruler zu Fall und wie auch immer er es so schnell hinbekommen hat: Er lag auf dem Boden in einer Staubwolke, aus der seine Hand wie eine Fata Morgana aufragte, in der er seine Brille hielt. Er war unverletzt, aber dieses Bild habe ich sinnbildlich immer im Kopf, wenn ich an diese Reise und das tolle und unvergessliche Fußballspiel denke.

Die Zeitung hatte über unsere Reise damals ausführlich berichtet.“ OB Pöltl ist nach wie vor ein großer Fan der gedruckten Ausgabe. „Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks hat die Welt verändert und hat immer noch ihre grundlegende Berechtigung. Online ist aber eine wichtige Ergänzung, etwa wenn man auf Reisen ist.“

Manchmal ärgert er sich auch über die Zeitung: „Aufgrund der Tagesaktualität und der notwendigen schnellen Recherchen können wichtige Informationen auch auf der Strecke bleiben, das Bild ist dann verzerrt, die wünschenswerte Tiefe fehlt. Das kommt immer mal wieder vor.“ Doch er wolle nicht auf die Schwetzinger Zeitung verzichten: „Die tägliche Information ist für mich grundlegend und versorgt mich mit wichtigem Wissen für mein berufliches wie privates Leben. So soll es auch bleiben.“

AdUnit urban-intext2

Zu den Bildern vom „legendären Fußballspiel“ im Waisenhaus in Matara aus dem Jahr 2008 schreibt Pöltl: „Das besondere an einer Zeitung wie der Schwetzinger Zeitung ist, dass sie für ihre Leser auch Berichte über Hintergründe liefert, die sonst weitgehend unbekannt bleiben würden, wie eben auch ein unmittelbarer Bericht aus erster Hand über das Schwetzinger Waisenhaus-Projekt.“ vw