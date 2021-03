Wenn der angehende Journalist auch noch Fußballfan ist und sich freut, dass sein FV 08 Hockenheim gerade mit 2:0 in Rauenberg gewonnen hat, dann fährt man doch positiv gestimmt nach Hause, um am Schreibtisch den Spielbericht zu schreiben. „Moment, da sucht Dich noch jemand“, ruft einer. „Kein Problem“, meine ich. Und da steht der zweifache Torschütze leibhaftig vor mir. „Glückwunsch, toll gemacht“, schwärme ich. „Danke,“ heißt es. Und dann kommt die problematische Bitte: „Sie schreiben doch den Zeitungsbericht, ich hab zwar die zwei Tore geschossen, aber meinen Namen dürfen sie auf keinen Fall reinschreiben, ich bin nämlich krank gemeldet, sonst kriege ich Ärger mit meinem Chef.“ Und der junge Zeitungsschreiber kriegt ihn mit seiner Redaktion, wenn er den Namen des Torschützen nicht erwähnt.

Szenenwechsel: Es ist gut, wenn man die Damen und Herren, die für die Vereine Pressemitteilungen schreiben, ermutigt, nicht nur sachlich, sondern auch möglichst interessant und lebendig zu schreiben. Das belebt schließlich die Zeitung. Dies sagte sich auch ein dynamischer älterer Herr, der einen Artikel über den Ausflug seines Vereines schrieb. Der Mann war erstens von dem Ausflug total begeistert und zweitens fiel ihm als gebürtigem „Mannemer“ die Formulierung ein, dass man, wenn man jemanden in seiner überschwänglichen Formulierung etwas freundlich bremsen wollte, ihm einfach sagte: „Bleib doch in de Hosse“. Und aus der Begeisterung einerseits und der auferlegten „Selbstbremsung“ andererseits entstand dann der Anfangssatz des Artikels: „Nach diesem Ausflug war es wirklich schwer, in den Hosen zu bleiben.“ Vielleicht sollte man bei Ratschlägen der Redaktion noch etwas detaillierter werden.

Interessant können auch „Verquickungen“ von sachlichen Informationen und Vereinsinterna sein, wie es etwa (vor knapp drei Jahrzehnten) in der Pressemitteilung eines regionalen Angelsportclubs hieß: „Das für Sonntag vorgesehene gemütliche Beisammensein mit Verköstigung nach dem Angeln ohne Futter fällt aus.“ Ach so.

Und wenn man als Schreiberling nicht gleich erkannt wird und Pech hat, kann man sogar ohne Informationen bleiben. Wenn man etwa wie ich ein Vorstandsmitglied nach einem Fest nach einigen Details fragt und eben das fleißige und rührige Vorstandsmitglied, das normalerweise wenig Pressekontakt hat, dem Fragenden nur leicht entnervt entgegenhält: „Warten Sie doch einfach, Sie werden es dann schon in der Zeitung lesen ...“ Wie denn?

