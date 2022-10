Ganzheitlich erholen

Wellness wird bei Pfitzenmeier großgeschrieben, aber wo liegt der Unterschied zu einem Besuch in Thermen oder Schwimmbädern mit Sauna

Bernhard Köllner: Große Qualitätsunterschiede in den Wellnesslandschaften in die eine oder andere Richtung sehe ich nicht. Wir haben aber eine große Vielfalt, die wir anbieten können, wenn es um Aufgüsse, Saunen, Dampfbäder und um die Betreuung durch Saunameister geht. Bis zu sieben Kabinen, große Dachterrassen pro Resort sprechen für sich. Den großen Unterschied spürt man am Geldbeutel. Für den Preis einer Tageskarte in einer Therme oder einem Spaßbad kann man sich bei Pfitzenmeier eine ganze Woche lang wohlfühlen und entspannen. Dazu bekommt man noch ein Fitnesstraining gratis dazu – und beides fördert bekanntlich die Gesundheit. Der große Vorteil von Pfitzenmeier liegt in der Ganzheitlichkeit.

Was macht Wellness so wichtig und wieso verbindet Pfitzenmeier den Bereich mit Heimat?

Köllner: In der Heimat fühlt man sich wohl. Sie ist wie ein Rückzugsort vor der großen, weiten Welt, an dem man Kraft tankt. Ähnlich verhält es sich mit dem Wellnessbereich, der deshalb auch so wichtig ist. In der heutigen Zeit prasseln nicht nur Informationen aus allen Richtungen auf uns ein, es herrscht auch ein hoher Leistungsdruck und es kommen viele Sorgen mit Blick auf die Zukunft dazu. In unserem Wellnessbereich kann man abschalten, die Sorgen und die Außenwelt vergessen, einfach mal entschleunigen, statt im Eiltempo durch den Alltag zu hasten. Das ist nicht nur gut für die mentale Gesundheit, sondern auch für unser Wohlbefinden, was dem Wellnessbereich bei Pfitzenmeier ein Heimatgefühl verleiht. Bernhard Köllner ist Geschäftsleiter der Premium Clubs & Resorts