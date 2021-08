Auf Platz zwei liegend wähnte sich der SV Rohrhof in der Vorsaison zum Zeitpunkt des Abbruchs im Spitzenfeld der Kreisklasse A1. Doch der jetzige Trainer Andrés Medina López hebt heute mahnend den Zeigefinger. „Das Bild täuscht“, betont der Spanier. „Zu diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft nur gegen ein Team aus dem oberen Drittel gespielt – und das ging gegen Seckenheim auch noch verloren.“

Medina López befand sich zum damaligen Zeitpunkt zwar noch in der Beobachterrolle, doch mit Antritt seiner neuen Aufgabe beim SV Rohrhof legte er diese Tatsache dem Team gegenüber schonungslos offen. „Die Mannschaft sieht sich zwar sehr weit, aber ich sehe sie noch nicht unter den Top drei“, erklärte Medina López zum Zeitpunkt des Gesprächs mit dieser Redaktion mitten in der Vorbereitung. „Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial, aber wir müssen noch weiterarbeiten. Ich gebe mich nicht mit 99 Prozent zufrieden.“

Dass der 55-Jährige auf und neben dem Platz ein akribischer Arbeiter ist, wurde schon bei seiner letzten längeren Station in Seckenheim offensichtlich, als er aus dem zuvor abgestürzten Team einen Aufstiegskandidaten formte. Und insbesondere nach seiner nun dreijährigen Pause als Trainer brennt der Spanier auf seine neue Aufgabe. Schon früh bat Medina López seine Elf auf den Platz. Zwei Wochen vor dem offiziellen Vorbereitungsstart bot er ein freiwilliges Training an. Anschließend wurde Kondition und Ausdauer gebolzt, nachdem er bei dem einen oder anderen ein paar Corona-Pfunde auf der Hüfte entdeckt hatte.

Breit aufgestellt

Bis zum Saisonstart will er sein Team möglichst weit bringen. Dass sein Team punktgenau zum Saisonanpfiff bei 100 Prozent steht, glaubt er indes nicht. Dennoch ist der Kader des SVR breit aufgestellt, um etwaige Ausfälle auffangen zu können. „Wir haben jede Position doppelt besetzt. Es war wichtig, dass wir uns in der Breite gut aufstellen“, betont Medina López. Ein Saisonziel will er noch nicht formulieren. „Das kommt drauf an, wie die Jungs mitziehen.“ Vom Tabellenstand der Vorsaison will er sich ja bekanntlich nicht leiten lassen.

