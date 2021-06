Geburtstagskuchen kaufen und helfen

Zum Geburtstag gibt es Kuchen – da macht die Hockenheimer Rennstadtkarte keine Ausnahme. Der Vorstand des Hockenheimer Marketing-Vereins verkauft am Samstag, 5. Juni, von 10 bis 14 Uhr im Gastronomiebereich von Globus im Talhaus einen Geburtstagskuchen für die cleveren Wertgutscheine. Aber nicht, um die eigene Kasse damit zu füllen, sondern um den Jugendgemeinderat bei seinem Projekt Skatepark zu unterstützen.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Heidelbeere, Himbeere, Mandarine und Kiwi – genau die Farben, in denen es die Rennstadtkarten gibt. Die 10-Euro-Karte in Blau, 15 in Orange, die 25 in Pink und 44 in Grün. Gut verpackt können die Stücke mit nach Hause genommen werden, um sie gemütlich zum Kaffee zu genießen.

Die Skateranlage selbst wird zwar von der Stadt Hockenheim finanziert, aber der Jugendgemeinderat als Initiator weiß, dass auch das Drumherum im Bereich der ehemaligen Minigolfanlage im hinteren Gartenschaupark eine Menge kostet. Daher entstand beim HMV die Idee, gemeinsam mit Globus als Sponsor des Geburtstagskuchens der Rennstadtkarte die Einnahmen für den Skatepark zu spenden.

Am Samstagvormittag sind Mitglieder des Jugendgemeinderats dabei, um interessierten Kuchenkäufern Infos und Gestaltungsdetails zum Skatepark zu geben. Die Gutscheinkarte kann vor Ort in allen vier Geldwerten mit einer Geburtstagskarte plus Umschlag erworben werden. hmv

