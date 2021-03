Grad auf die andere Seite

Standen bisher Zeitungsverkauf und Ticket-Service im Vordergrund des Kundenforums, so soll es in Zukunft zum Treff werden. Bei einem leckeren Kaffee und einem süßen Stückchen auf dem Tablet lesen oder an einem Redaktionsbesuch teilnehmen – das ist die Zukunft.

Es ist eine Zäsur. Fast hundert Jahre lang war die Schwetzinger Zeitung im Eckhaus auf der Nordseite des Schlossplatzes untergebracht, hier wurde recherchiert, geschrieben und gedruckt. Redaktion und Druckerei wechselten dann in die Scheffelstraße und nach Mannheim. 2009 dann die Rückkehr der Redaktion an den Schlossplatz ins warme Dachgeschoss. Und jetzt im November ging’s auf die andere Straßenseite ins Haus „Grüner Baum“. Endlich gibt es hier moderne Arbeitsbedingungen in sanierten historischen Räumen aus dem 18. Jahrhundert. Eine wirklich gelungene Symbiose aus denkmalgeschützten Details und zeitgemäßer Technik.

Redakteurin Janina Hardung im Büro mit Blick auf den Schlossplatz. © Gruler

Kernstück ist das neue Kundenforum, das seine ganze Zweckmäßigkeit aber wohl erst dann entfalten kann, wenn wir alle geimpft sind und Corona besiegt ist. Als Zeitung nutzen wir nämlich die frühere Hofeinfahrt und die ehemalige Weinstube des Grünen Baums als neuen Treffpunkt für kommunikative Menschen. Das Hoftor steht hinter einem Glas offen, damit der Denkmalcharakter gut sichtbar ist und die Transparenz unseres Kundenforums dennoch zum Ausdruck kommt. Hier sollen künftig kleine Diskussionsveranstaltungen stattfinden, auch Redaktionsbesuche, an denen dann eine kleine Zahl von Abonnenten teilnehmen können. Zudem wird man hier schon frühmorgens ab 8 Uhr Kaffee trinken, ein Crossant essen und dabei auf Tablets oder Print die Zeitung lesen können

Über eine Treppe geht es dann ins Obergeschoss – von Schlossplatz aus gibt es sogar einen zusätzlichen behindertengerechten Zugang per Aufzug – und hier sind Mediaverkauf und Redaktion zu Hause. Der Anbau im früheren Garten, wo die alte verfallene Scheune abgerissen wurde, bietet dem Nachrichtendesk und einem Besprechungsraum genügend Platz, damit nach Ende der Pandemie hier wieder im Team gemeinsam Zeitung gemacht werden kann.

Viele Details erhalten

Spannend ist der denkmalgeschützte Laubengang, der behutsam renoviert wurde. Die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkbalken und etwas jüngeren Fenster sind die bauhistorisch wertvollsten Bereiche. Sie werden jetzt vor Wind und Wetter durch eine zusätzliche Scheibe von außen geschützt. Der Innenhof ist mit Glas überdacht und dient künftig als zusätzliche Fläche des Gasthofes, in dem die Welde-Braumaufaktur einen urigen Kurpfälzer Brauausschank eröffnen möchte, sobald das wieder möglich ist. Sonderanfertigungen sind die Türen und Zargen im Obergeschoss, denn einige sind so windschief, wie man das sonst eigentlich nur aus dem Schwetzinger Schloss kennt. Details an Wänden und in Büroräumen lassen die Historie aufleben und sind uns Verpflichtung, die Räume in Ehren zu halten und sie zu pflegen. Moderne Server und Datenleitungen geben uns dennoch die Chance auf zeitgemäße Ausstattung und moderne Arbeit in einem zunehmend digitalen Medienhaus. So bleibt die SZ mittendrin am Schlossplatz, wie schon seit über 140 Jahren.

Da derzeit ja nur vereinzelt Besucher zu uns kommen können, laden wir Sie auf www.schwetzinger-zeitung.de zur virtuellen Tour durch die neuen Räumlichkeiten ein. Martin Karger aus Neulußheim hat die 3D-Aufnahmen dafür gemacht. Wenn die Zeiten wieder besser werden, gibt’s einen Tag der offenen Tür.

