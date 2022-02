Größere Grüne Tonne plus für den gleichen Preis

Region. Wegen der Corona-Pandemie sind die Menschen seit nunmehr zwei Jahren vermehrt zu Hause. Dies schlägt sich auch im häuslichen Abfallaufkommen nieder, wie AVR Kommunal in einer Pressemitteilung schreibt. Als Reaktion auf die Entwicklung der veränderten Abfallströme kommt die AVR Kommunal ihren Kunden in Sachen Behältervolumen entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits seit dem 1. Januar dieses Jahres bietet die AVR ein gebührenfreies Mehrvolumen für die Grüne Tonne plus an. Das bedeutet, dass die Bürger das Volumen der Tonne dem individuellen Bedarf erweitern können, ohne mehr zahlen zu müssen. Die Grüne Tonne plus gibt es in den Größen 120 Liter, 240 Liter, 770 Liter und 1100 Liter.

Rasante Entwicklung

Kontakt Zusätzliches Behälterbehältervolumen kann direkt bei der AVR Kommunal bestellt werden, per E-Mail an haushalt@avr-kommunal.de oder unter Telefon 07261/93 12 02. Alternativ können Interessierte auch unter www.avr-kommunal.de/online-service/behaelter-umbestellen auf ihr gewünschtes Volumen der Grünen Tonne plus umstellen.

Die gesammelten Wertstoffmengen im Rhein-Neckar-Kreis sind alleine im Jahr 2020 um fünf Kilo pro Kopf gestiegen. „Das veränderte Konsumverhalten der Bevölkerung mit einer deutlich gewachsenen Zahl an Onlinebestellungen führt seit Beginn der Pandemie zu einem enormen Anfall von Kartonagen in privaten Haushalten. Daraus resultierend nahmen auch die Beistellungen neben den Abfallbehältern, insbesondere bei der Grünen Tonne plus, deutlich zu“, erklärt Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR. Zumal diese Beistellungen führten zu erschwerten Arbeitsbedingungen für die Müllwerker – durch zusätzliches Tragen, Heben und Abräumen der neben den Behältern abgestellten Abfälle. Die AVR geht davon aus, dass sich das Aufkommen an Kartonagen auch nach der Pandemie nicht wieder verringern wird. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2