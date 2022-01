Groß, chic und doch so bodenständig

Längenfeld. Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei auf imposante Dreitausender schauen: Da werden in allen Jahreszeiten Wellnessträume wahr, denn auf über 20 000 Quadratmetern bietet der Aqua Dome in Längenfeld – mitten im Tiroler Ötztal das noch immer modernste und architektonisch beeindruckendste Thermenresort der Alpen. Die futuristischen Wasserschalen mit Blick auf die schneebedeckten Berge sind einzigartig, das Thermalwasser, das mit 40 Grad aus einer Tiefe von 1865 Metern gefördert wird, weist einen hohen Natrium-Chlorid-Sulfat-Schwefel-Gehalt auf und ist besonders gut für Hautkrankheiten.

Für die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels, das trotz seiner puren Größe im Interieur sehr heimelig wirkt, gibt es exklusiv den preisgekrönten SPA 3000-Bereich. Und kulinarisch sorgt man im Jahr 2022 für Inspirationen rund um den Alpenbogen: Regionaltypisch bedeutet für den Küchenchef Produkte aus dem Raum Längenfeld und dem Ötztal zu verwenden, die direkt von einheimischen Bauern und Partnern bezogen werden: Wie der Honig aus Gries, der Ziegenkäse aus Huben und die Ötztaler Bachforelle. Schon zum Frühstück wird in der eigenen Backstube selbst Brot gebacken. Etwas Almbutter dazu, ein Löffel hausgemachte Marmelade – und der Tag kann starten! Abends gelingt, was sonst unmöglich ist: In mehreren Alpenländern zugleich zu sein. Dabei begegnet man alten Tierrassen, lokalen Gemüse- und Gewürzsorten und traditionellen Herstellungsverfahren.

Da kommt etwa die Ötztaler Forelle mit Alpenkaviar, die Bauernentenbrust mit französischem Bergthymian und das Berglamm in Waldmeister mariniert daher. Die Penne Carbonara gibt’s zur Abwechslung mit Tiroler Speck und Heumilchrahm, den wilden Brokkoli zu geschmorten Almochsen-Backen. Und der Sauerbraten vom Berghirsch mit heimischem Bucheckern-öl wird schmackhaft begleitet von Schwammerln, Rosmarinspitzen und Palatschinken. Zum Dessert gibt’s einen erlebnisreichen Spaziergang durch die Tiroler Berge mit Apfelkissen, Maroni-Preiselbeer-Bombe, Walnusskrokant und Birnencoulis. Selbstverständlich lässt sich die Küche des Alpenbogens auch vegan spannend und zeitgemäß interpretieren. Wie wär’s mit geeister Längenfelder Birkenessenz mit Eiskraut, Focaccia und schwarzer Linsencreme? Einer steirischen Süßkartoffel-Kürbistarte mit Zitronenmelissen-Marmelade und Mohn-Strudellasagne mit eingelegten Zwetschgen als Dessert?

Mittendrin mit bester Aussicht

Bestechend ist auch die Lage hier mitten im Ötztal. Da lässt es sich im Frühling, Sommer und Herbst entlang des kleinen Flüsschens radeln, zu den berühmten Wasserfällen und zu kleinen Bergseen wandern. Und im Winter liegen die Ski-Hotspots Hochgurgl und Sölden nur ein paar Kilometer entfernt – beide sind auch prima mit dem Bus zu erreichen. Und für James-Bond-Fans ist ja Sölden mit der 007-Welt eh ein Muss. Als ich zuletzt dort war, war die ganze Ortschaft schwer im Umbau und wirkte eher etwas desolat.

Für Pärchen oder die ganze Familie

Diese Mischung aus belebendem Wasser und wohltuender Wärme, aus frischem Morgentau und lichtdurchfluteten Berggipfeln, ergänzt durch die Urkraft der Thermalquellen und heimische Kräuter in neuen Signature-Treatments im SPA. Ob nun die Sonne zusätzlich lacht oder nicht, ist dabei gar nicht entscheidend. Denn das architektonisch beeindruckendste Thermenresort der Alpen im Ötztal bietet neben der Thermenwelt mit Bädern drinnen wie draußen, Saunen, Restaurants und Bars getrennte Bereiche, die Familien wie Paare gleichermaßen glücklich machen. Mit eigener Kinderwelt, aber auch dem exklusiven Rückzugsbereich für Hotelgäste ab 15 Jahren. Vom „Alpenfango“ bis zum „Sportler Paket“ reichen die zahlreichen Angebote im Pflege und Massagebereich, in dem nur gelernte Kräfte tätig sind. Wo früher der Duft von Schwefelschwaden im Bauernbad’l in der Luft lag, darf man heute feinste Aromen regionaler Kräuterextrakte erschnuppern. Sieben davon (von Arnika bis Enzian) wirken in der neuen hauseigenen Kosmetiklinie „Thermal deep“, die nicht nur als Naturkosmetik zertifiziert und vegan ist, sondern nur wenige Kilometer entfernt hergestellt wird.

Dank der Anteilseigner, die nicht gleich beim ersten Lockdown in die Knie gehen, konnte man das Fachpersonal an Bord halten und schaffte den Neustart in der letzten Sommersaison ganz hervorragend. Die Zeit der Schließung nutzte die Mannschaft zu Renovierungen und Ergänzungen, sodass jetzt wieder alles wie neu ist. Bei so einem großen Haus fällt ja immer was an. Toll ist diese Mischung aus alpenländischem Chic und modernen Möbeln in der Bar und in den Restaurants, die dem Haus eine wunderbare Leichtigkeit und Weltläufigkeit geben.

Zudem kennen sich die Barkeeper bestens in Gin- und Whiskyfragen aus und mixen tolle Cocktails für den Ausklang des Abends bei Klaviermusik und in netten Runden. Ein eigenes Testzentrum im Haus sorgt für Hygiene und Sicherheit auch in diesen nicht enden wollenden Pandemiezeiten.