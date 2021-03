Große und kleine Ringgeschichten

Von den Freuden und den Gefahren eines Reporterlebens am Hockenheimring erzählt uns Hans Schuppel, der knapp 40 Jahre das Gesicht unserer Zeitung in der Rennstadt war, enge Beziehungen zu den Verantwortlichen pflegte und zu ungewöhnlichen Begegnungen kam.

Wer fast vier Jahrzehnte lang beruflich oder privat mit dem Hockenheimring eng verbunden ist, der erlebt oder hört viele Geschichten und Geschichtchen abseits der offiziellen Berichterstattung. Viele sind zum Schmunzeln, einige gar nicht so lustig und manche nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Oft sind es die kleinen Dinge und persönlichen Erfahrungen, die im Gedächtnis haften bleiben – seien es Begegnungen oder Anekdoten von Großereignissen. 1980 wurde ich als junger Volontär in der Hockenheimer Redaktion dieser Zeitung raus zum Ring geschickt. Das war natürlich sehr aufregend, da der Pressepass ungeahnte Möglichkeiten eröffnete, um nicht nur hautnah dabei zu sein, sondern auch Blicke hinter die Kulissen zu gewinnen. Ich war schnell vom Motorsport infiziert – und bin es bis heute.

Gleich im ersten Jahr wurde ich knallhart mit den Schattenseiten des Motorsports konfrontiert. Nach dem Grand Prix – meinem ersten live vor Ort – fanden am Montag, 1. August 1980, noch Formel-1-Testfahrten statt. Ich war natürlich dabei, viele Jahre lang wurde der Ring in den Sommermonaten gewissermaßen mein zweites Wohnzimmer, und verfolgte gebannt das Treiben an den Boxen.

Die Schattenseiten

Über die Mittagszeit fuhr ich kurz nach Hause, um etwas zu essen. Auf dem Weg zurück nach Hockenheim hörte ich im Radio, das Patrick Depailler tödlich verunglückt sei. Ich konnte es zunächst nicht glauben. Wenige Stunden zuvor erfreute ich mich im Sonnenschein am entspannten Testbetrieb der Formel 1 und jetzt das. Der erfahrene Franzose kam in seinem Alfa Romeo in der ehemaligen Ostkurve bei vollem Tempo von der Strecke ab, prallte in die Leitplanken und verstarb noch an der Unfallstelle.

Noch eindringlicher war eine weitere motorsportliche Tragödie. Fast neun Jahre später, am 28. Mai 1989: Ich stand beim Motorrad-Grand-Prix mit meinem Fotoapparat in der Sachskurve (ja, das durfte man damals noch!) und versuchte, von den in einer Entfernung von wenigen Metern an mir in extremer Schräglage vorbeihuschenden Motorradstars ein paar Nahaufnahmen zu machen, als ich den Aufschrei des Publikums hörte. Ich drehte mich um und war schockiert: Die Zufahrt vom Motodromeingang zur Sachskurve glich einem Trümmerfeld. Motorradteile übersäten die Strecke, Rauch stieg auf und Fahrer lagen auf dem Asphalt.

Der in Italien geborene venezolanische Fahrer Ivan Palazzese verlor sein Leben, da er nach einem Auffahrunfall von nachkommenden Fahrern überrollt wurde. Und das alles in etwa 50 Metern Entfernung. Ich war bedient. Es zeigte mir aber auch auf drastische Weise auf, was heutzutage auf Renntickets zu lesen ist: Motorsport is dangerours – Motorsport ist gefährlich. Soweit zu den Schattenseiten, die leider eben auch dazugehören, wenn man Erlebnisse am Ring in Erinnerung ruft.

Schwergewicht auf Kurs

Einen bleibenden Eindruck hinterließ auch Helmut Kohl am Ring. Der damalige Bundeskanzler besuchte den Motorrad-Grand-Prix im Jahr 1989, an dem sich später der tragische Unfall mit Ivan Palazzese ereignete. Schon mal am Ring, sollte der Kanzler natürlich auch eine Runde drehen. An Start und Ziel war es rappelvoll, als Kohl eintraf. Fotografen wollten ihre Bilder machen und VIPs oder solche, die sich dafür hielten, drängten sich auf die Aufnahmen mit dem hohen Gast. Der fünfmalige Motorrad-Weltmeister Toni Mang fuhr vor, bereit, den Kanzler als Sozius mitzunehmen. Doch zunächst wurde nach dem größtmöglichen Helm gefahndet. Als dieser gefunden und ihn Kohl mit Ach und Krach übergestülpt hatte, ging’s los.

Geplant war eine kurze Fahrt zur Nordkurve und dann wieder zurück zu Start und Ziel. Doch Toni Mang bog am Ende der Zielgerade nach rechts ab und verschwand auf eine komplette, fast sieben Kilometer lange Runde im Hockenheimer Wald. Die Leibwächter des Kanzlers wurde von Sekunde zu Sekunde blasser. Farbe ins Gesicht bekamen sie erst wieder, als Mang und Kohl unter dem Gejohle der Fans im ausverkauften Motodrom auftauchten.

Ein anderer hoher Gast aus der Politik war zwei Jahre später zu Gast am Ring. Bundespräsident Richard von Weizsäcker besuchte privat, gewissermaßen inkognito ohne großen Medienauflauf, den Formel-1-Grand-Prix. Schon mal das Staatsoberhaupt zu Gast, war klar, dass sich dieses auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen sollte. So fand im Hotel Motodrom vor dem Rennen ein kleiner Empfang statt. Dazu hatte der damalige Bürgermeister Gustav Schrank mich als einzigen Journalisten eingeladen. Nach ein wenig Small Talk hier und da ging es an den Eintrag.

Die Sitzordnung nach dem kurzen offiziellen Akt war klar: Bundespräsident von Weizsäcker in der Mitte, neben ihm Gustav Schrank und AvD-Präsident Paul Alfons Fürst von Metternich. Soweit, so gut. Nach dem Eintrag wollte Gustav Schrank Platz nehmen. Doch da hatte sich die Sitzordnung bereits geändert. Von Weizsäcker saß auf seinem Platz, flankiert vom Fürsten. Als Gustav Schrank sich auf der anderen Seite des hohen Gastes hinsetzen wollte, legte des Fürsten Gattin Tatiana ihre Hände auf die Lehne und sagte zu dem ihr unbekannten Bürgermeister: „Junger Mann, dieser Platz ist für mich reserviert.“

Bürgermeister Gustav Schrank machte gute Miene zum bösen Spiel und war froh, überhaupt noch einen freien Stuhl gefunden zu haben. Da wusste er noch nicht, was ihn ein paar Stunden später erwarten sollte, als er das Goldene Buch auf dem Heimweg im Hotel wieder abholte. Er teilte es mir am nächsten Morgen telefonisch mit: „Hans, Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Auf der Seite mit der Widmung des Bundespräsidenten ist rechts unten ein weiterer Eintrag.“ Richtig: Der Fürst hatte sich unaufgefordert auch im Goldenen Buch der Stadt verewigt. Dazu noch auf einer Seite, auf der man gerne exklusiv den Bundespräsidenten gehabt hätte. Heute sieht Hockenheims Ehrenbürger die Sache deutlich entspannter.

Wo ist Gonzo?

Eine andere exklusive Sache hat eine Vorgeschichte: Ich saß beim Grand Prix 2014 mit meiner Frau im Paddock Club auf dem Boxendach, als sich ein Ehepaar mittleren Alters mit seinen beiden Söhnen zu uns an den Tisch gesellte. Wir unterhielten uns über die Faszination Formel l und die Atmosphäre am Ring, als das Quartett aufbrach, um auf Erkundungstour zu gehen. Kurz darauf kamen Oberbürgermeister Dieter Gummer und Ring-Geschäftsführer Georg Seiler (zu dem ich seit Jahrzehnten ein freundschaftliches Verhältnis pflege und der mir neben vielen Informationen auch etliche Türen öffnete) auf mich zu.

Es entspann sich folgender Dialog: Seiler: „Hans, hast Du den Gonzo gesehen?“ Ich: „Wer ist Gonzo“, „Na, der Gitarrist der Böhsen Onkelz“, „Nee, habe ich nicht gesehen. Kenn ich nicht.“ Ein paar Augenblicke später hellten sich die Mienen von Gummer und Seiler auf. Der Geschäftsführer: „Da kommt er ja.“ Ich: „Wo kommt er?“, „Ja dort, der mit der Kappe.“ Ich war perplex. Matthias Röhr alias Gonzo war genau der, mit dem und dessen Familie ich vorher gemeinsam am Tisch gesessen hatte. Jetzt wusste ich, mit wem ich die Ehre hatte.

Dieses setzte sich nach der kurzen Unterredung von Gonzo mit den Ringverantwortlichen zu meinem Vergnügen fort. Am nächsten Tag war ich dank Wikipedia und anderer Internetseiten so etwas wie ein kleiner Böhse-Onkelz-Experte. Ich las bei meinen Recherchen auch, dass die Onkelz seit Jahren ein gestörtes Verhältnis zur bürgerlichen Presse haben und gewöhnlich nicht mit dieser sprechen. So war es beispielsweise üblich, zu Konzerten keine Medienvertreter zuzulassen.

Vor den vier Konzerten im Sommer 2015 nach der fulminanten Reunion ein Jahr zuvor, wagte ich eine Interviewanfrage per E-Mail an Matthias Röhr. Ich berief mich auf unser nettes Treffen beim Grand Prix 2014 und natürlich auch auf „unseren gemeinsamen Bekannten Georg Seiler“. Einen Tag später war ich doppelt überrascht: Gonzo antwortete persönlich und hatte mit einem Interview überhaupt keine Probleme.

Wenige Tage vor dem ersten der vier Konzerte war der Coup perfekt: ein ausführliches, exklusives Interview mit den Böhsen Onkelz – nicht in der Boulevardpresse, nicht in einem der großen Musikmagazine und auch nicht in einer der großen deutschen Tageszeitungen, sondern in unsere kleinen Hockenheimer Tageszeitung. Darüber staunten viele.

Darauf einen Williams

Eine der angenehmsten Persönlichkeiten, die ich im Laufe meiner Tätigkeit am Ring kennenlernen durfte, war der ehemalige BMW-Motorsportchef Dr. Mario Theissen. Als die Münchner noch in der Formel 1 aktiv waren, war es guter Brauch, am Donnerstag vor dem Rennwochenende deutschsprachige Pressevertreter zu einem Essen und lockerer Runde in die Fahrerlager-Hospitality einzuladen. Ich hatte das Vergnügen dabeisein zu dürfen. Bei einem der Treffen, zur Zeit, als BMW noch mit dem englischen Team Williams verbandelt war, wollte ich nach dem Essen mit einer humorvollen Einlassung für etwas Heiterkeit in der Runde von gut zwei Dutzend Kollegen sorgen. So fragte ich Mario Theissen, der mir schräg gegenüber saß, mit ernster Miene: „Herr Theissen, was ist der Unterschied zwischen Michael Schumacher und uns beiden – abgesehen vom Konto?“ Der BMW-Motorsportchef entgegnete: „Da gibt es einige. Aber welchen Unterschied meinen Sie genau.“ Ich: „Michael Schumacher ist ganz und gar nicht erfreut, wenn ein Williams vor ihm steht – ganz im Gegensatz zu uns.“ Theissen verstand sofort, lachte herzhaft und eröffnete die Bar.

Zu BMW fällt mir noch eine andere Geschichte ein. In den 1980er Jahren war es Brauch, vor der größten Automobilausstellung der Welt, der IAA, einen Testtag für Medienvertreter auf dem Hockenheimring abzuhalten. Als junger Kerl war ich dafür Feuer und Flamme. Nicht, weil ich mich mit der Technik von Autos gut auskannte und darüber mehr erfahren wollte, sondern einfach, um mit den neuesten Gefährten über den Ring zu heizen.

BMW hatte drei neue M3 mit dem Transporter nach Hockenheim geschafft. Mit denen wollte natürlich jeder fahren, was allerdings nicht möglich war. Los ging es um 9 Uhr. Gut eine halbe Stunde später sah ich einen der M3 wieder auf dem Transporter. Was sollte das? Ein Kollege klärte mich auf: Den ersten M3 hat ein Journalist aus Fernost in der ersten Schikane aufs Dach gelegt und der zweite ging auf der Start- und Zielgeraden durch einen gnadenlos überdrehten Motor in Rauch auf. Da zogen die Bayern das dritte Auto vorsorglich aus dem Verkehr.

Das sind einige wenige der zahlreichen Geschichten, die sich am Ring vor oder hinter den Kulissen ereigneten. Ich hatte aufgrund meiner Tätigkeit und persönlichen Beziehungen das Privileg, hautnah dabei sein und Dinge erleben zu dürfen, die sowohl den Redaktionsalltag als auch mein Privatleben mehr als bereicherten.