Nach einigen Jahren in Eppelheim ist Rene Rehberger nun nach Plankstadt an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Auch wenn er dort ein guter Bekannter ist, so musste erallerdings seine neue Mannschaft erst noch kennenlernen. „Ich bin super aufgenommen worden. Die Jungs sind lernbegierig und aufnahmebereit“, freut sich Rehberger. „Wir haben eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern.“

In der Vorsaison fuhr die TSG Eintracht Plankstadt II als Tabellenachter ins Ziel. Auch wenn nach Aussage des damaligen Trainers Marco del Giudice, der nun in Wieblingen tätig ist, der Spaß vor Tabellenplatzierung ging, wäre dennoch mehr möglich gewesen. „Wir wollen daran anknüpfen und uns am liebsten natürlich verbessern“, sagt Rehberger.

Der Kader der TSG Eintracht Plankstadt II Trainer: Rene Rehberger (37). Tor: Hadis Music (18, eigene Jugend), Benjamin Burkhardt (35). Abwehr: Steven Sayan (32), Finn Renell (19, eigene Jugend), Marcel Kraus (32), Michael Gerlach (27), Leonardo Siciliano (19, eigene Jugend), Alessandro Esposito (19), Kubilay Erez (19), Marco Treiber (35). Mittelfeld: Tobias Torka (19), Baris Can Polat (22), Philipp Leimert (23), Patrick Gieser (27), Nils Wattchow (19), Ersan Erol (44), Janik Lindmaier (23), Alexander Manske (19), Timo Goerner (26, DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II), Yankuba Jammeh (32, FC Badenia Hirschacker), Gabriel Setun (19, vereinslos). Angriff: Christian Rug (33, FC Pirates Ludwigshafen), Ali Yenigenc (24), Patrick Sessler (34), Adrian Armbruster (26), Marco Fasano (47), Vincent Beinert (19, eigene Jugend), Daniel Amuh (18, eigene Jugend). Abgänge: Abdou Ben Otmane (SV 98 Schwetzingen II), Burhan Afsaroglu, Cihan Kara (beide KSC Schwetzingen), Köksal Demirci (FV Wiesenthal), Ahmet Saka (FC Speyer 09), Marco del Giudice (TSV Wieblingen), Efisio Staiger (Ziel unbekannt). wy

Wo in der vergangenen Saison der Hase im Pfeffer lag, wurde ihm bereits zugetragen. Insofern legt er sein Augenmerk genau auf diese kritischen Punkte. „Die Mannschaft hat wohl relativ viele einfache Gegentore kassiert. Wir wollen uns jetzt in der Defensive besser stellen“, will Rehberger aus einer starken Abwehr heraus agieren und dem Spiel seine Handschrift verleihen.

Hierzu konnten in der Offensive mit Christian Rug und Rückkehrer Yankuba Jammeh Lücken geschlossen werden. „Das soll dafür sorgen, dass der eine oder andere, der sich zuletzt vielleicht etwas zu sicher war, ein paar Prozent mehr geben muss“, hofft Trainer Rene Rehberger auf eine Verbesserung seines neuen Teams.