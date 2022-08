Harmonie schon vorhanden

Erstmals geht die SG Oftersheim in einer Spielgemeinschaft in den Frauen-Landesliga-Spielbetrieb. Was sich zum Ende der vergangenen Saison bereits abgezeichnet hatte, wurde nun mit einer Kooperation gelöst. „Wir hätten alleine keine Mannschaft mehr stellen können. Rot-Weiß Rheinau ging es genauso und so haben wir uns zusammengetan“, erklärt Trainerin Katja Wiedemann, wie es zur neuen Spielgemeinschaft kam.

Diese ist zunächst nur auf ein Jahr ausgelegt, danach sollen beide Vereine wieder eigenständig antreten und Zuwachs aus dem eigenen Jugendbereich bekommen. Auch im Bereich der Verantwortlichen kam es zur Durchmischung. Zwei Trainer stießen aus Rheinau hinzu, Katja Wiedemann und Kostas Dalkidis komplettieren das Quartett von Oftersheimer Seite.

Kicken und Spaß haben

Die ersten Trainingseinheiten dieser neuen Spielgemeinschaft seien bereits vielversprechend angelaufen, so Wiedemann. „Das Zusammenspiel klappt bereits gut und die Harmonie ist vorhanden, obwohl man in den letzten Jahren Rivalinnenen war“, berichtet die Trainerin. Der Aufstieg ist einer Kleinfeldmannschaft und noch dazu in einer Spielgemeinschaft natürlich verwehrt, so dass vordergründig weiche Saisonziele formuliert werden. „Wir wollen einfach kicken und Spaß haben“, so Wiedemann, die letztlich aber dann doch noch konkreter wird. „Unser Wunsch wäre schon, unter die ersten Drei zu kommen.“

Die Heimspiele der neuen Spielgemeinschaft werden in der Vorrunde in Rheinau, in der Rückrunde in Oftersheim ausgetragen. wy