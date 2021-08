Harmonische Einheit formiert

Die Frauen-Spielgemeinschaft zwischen dem Heidelberger SC II und dem ASV/ DJK Eppelheim geht in ihr zweites Jahr. Trotz der nur kurzen Verschmelzungsphase bis zum Corona-Lockdown ist das Team nach Ansicht von Trainer Tim Weiser schon gut zusammengewachsen: „Eigentlich hatten wir schon vor dem ersten Spiel den Eindruck, dass sich hier eine harmonische Einheit gefunden hat.“

Mit drei Siegen aus den sechs ausgetragenen Partien wurde auch ein zufriedenstellender Punkteschnitt erreicht. Einziger Wermutstropfen war die deutliche 0:4-Niederlage im letzten Spiel vor dem Saisonabbruch beim TSV Waldangelloch, durch den die Spielgemeinschaft eine bessere Ausgangslage vergab und gleichzeitig dem Gegner zum ersten Sieg verhalf.

Keine gelernte Torhüterin

Die Frauenmannschaft der SpG Heidelberg II/ Eppelheim präsentierte sich schon letzte Saison als Einheit. © Andi Nowey, Andi Nowey

Für die neue Saison halten sich Trainer Weiser und die Sportliche Leitung mit Prognosen zurück. „Wir hatten Abgänge von wichtigen Spielerinnen und müssen die nächste Saison ohne gelernte Torhüterin angehen“, verdeutlicht Weiser die große Baustelle im Team. „Das ist in der starken Staffel, in die wir eingeteilt wurden, ein erhebliches Handicap.“ Immerhin: Zum Saisonstart gibt es gleich die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Am ersten Spieltag tritt die SG gleich beim TSV Waldangelloch an. wy