Hier können Sie Ihr Auto gut parken

Innenstadtnah liegt der Festplatz als größter Parkplatz in Speyer. Einfach gleich nach der Salierbrücke die erste Ausfahrt Dom/Festplatz nehmen und viermal rechts abbiegen, schon sind Sie am Ziel und ziehen am besten ein Tagesticket für drei Euro, da ist die Nutzung des Shuttle-Busses enthalten.

Über die Ausfahrt Dudenhofen der B 9 oder die Ausfahrt Speyer-Süd kommen Sie Richtung Gedächtniskircke und Post. Gleich um die Ecke in der Mühlturmstraße und der Unteren Langgasse warten mehrere Parkhäuser und Parkplätze zu günstigen Tagespreisen auf die Kunden, die mit dem Auto anreisen. jüg

