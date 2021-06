Hier sind die Gäste der Natur sehr nah

„Ich wünsche mir Zeit für mich.“ Wer hat sich das nicht schon mal gedacht oder es vielleicht sogar ausgesprochen? Genau diese Qualitätszeit gespickt mit einem traumhaften Ambiente und als i-Tüpfelchen einer einzigartige Natur im Umfeld bietet die Hoteliersfamilie Steinmair in ihrem neuen „Fontis eco farm & suites“. Am 1. Juli 2021 wird dieses alpine Refugium im Gsieser Tal in Südtirol eröffnet. Und noch etwas Besonderes bietet dieses Urlaubsparadies: In traumhafter Lage zwischen Wiesen und Wäldern auf 1250 Metern Höhe kultiviert das „Fontis eco farm & suites“ nachhaltige Bauweise mit einer Green-Spa, mit Eco- Farming und Entschleunigung auf höchstem Niveau.

Acht alpine Suiten empfangen die Gäste im „Fontis“ im edlen-gemütlichen Design mit Wohnbereich, Schlafzimmer, voll ausgestatteter Designküche und überdachter Outdoorterrasse. Viele natürliche Materialien und 100 Prozent grüne Energy sorgen für ein angenehmes, gesundes Wohlfühlklima. Privatsphäre trifft hier auf Behaglichkeit und erfüllt die gestresste Seele mit Unbeschwertheit.

Eröffnungsangebot „Fontis Pur“ – Eröffnungsangebot (1. Juli bis 1. August 2021): 3 Nächte unter anderem inklusive mit genussvollem Frühstücksbuffet mit Kaffeespezialitäten, Bio-Brot und Bio-Milchprodukten, Eierspeisen, hauseigenen Marmeladen und Fruchtsäften, Welcome-Package bei Ankunft, frischem Quellwasser ganztägig, täglicher Reinigung der Suite, kostenlosem Verleih von Rucksäcken, Wanderstöcken, Trinkflaschen und Trekkingschuhen, Waschplatz für Wanderschuhe und Bikes, eigener beheizter Wanderspind im Wanderraum sowie Bikegarage, Endreinigung und Stromverbrauch, Garagenstellplatz für jede Suite sowie E-Tankstelle – ab 597 Euro pro Person.

Weitere Informationen: Fontis eco farm & suites, Schuer 8, I-39030 St. Martin im Gsieser Tal, Telefon 0039/ 0474/78 00 21, info@farm-fontis.com, www.farm-fontis.com

Das neue „Fontis“ ist ein Südtiroler Kraftort, der einen zu sich kommen lässt. In der Green-Spa an der frischen Bergluft mit Dolomiten-Panorama wird Wellness zum Outdoor-Genuss. Das Wasser plätschert, die Blätter rascheln, die Bienen summen, die Gsieser Berge bilden die Traumkulisse – keine Hektik, kein Trubel. Der Dolomites-Infinity-Outdoorpool ist ganzjährig beheizt. Im Bio-Badesee mit einem integrierten Schwimmbereich umspielt von Mai bis Oktober das glasklare Wasser die Haut. Sauna und Hotspring-Whirlpool, der „Fontis“ Natur-Park zum Relaxen, Tiefenentspannung pur im Silence-Atrium – es ist so schön, einmal den Alltag hinter sich zu lassen. Wohlfühlen steht im neuen „Fontis“ hoch im Kurs: Jede Suite verfügt über eine eigene private Liege- und Relaxlounge im Garten mit Einstieg zum Bio-Badesee.

Im Schwesterbetrieb, dem Fünf-Sterne-Hotel „Quelle Nature Spa Resort“, nur einen Kilometer vom „Fontis“ entfernt, genießen Gäste des neuen Refugiums ein exklusives Vital- und Beautyangebot: Bergkräuter, Blüten, Nadelhölzer, duftendes Almheu, Gebirgslatsche und Ziegenmilch – die Kraft alpiner Pflanzen, altes Heilwissen und moderne Spa-Anwendungen lassen einen die Kraft der Berge spüren.

Wer mag, kann mit aufs Feld

Im „Fontis“ wird man mit der Natur eins. Hier geht es darum, sich zu erden – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit Eco-Farming trifft das Feriendomizil den Puls der Zeit. Das Bedürfnis nach Naturverbundenheit prägt uns Menschen, das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise und gesunde Ernährung ist stark in den Fokus gerückt. Im Garten des „Fontis“ und auf den angrenzenden Feldern baut Familie Steinmair frisches Gemüse, saftige Beeren und essbare Blumen an. Diese Köstlichkeiten kommen ohne Umwege vom Acker auf den Teller. Auf Wunsch sind Gäste eingeladen, bei der Garten- und Feldarbeit mit dabei zu sein. Auch ein Bienenhaus und einen Hühnerstall für die „Fontis“-Hühner und -Wachteln gibt es auf der Farm. Je nach Saison werden die Erzeugnisse eingekocht, verarbeitet, frisch serviert oder zum Einkaufen im Bio-Shop „Fontis“ angeboten.

Das Wander- und Erholungsgebiet im Gsieser Tal erstreckt sich auf über 109 Quadratkilometern. Auf den Almen und im alpinen Gelände sind die Wanderer, die Bergsteiger und die (E)-Mountainbiker unterwegs. Die Bergschuhe schnüren und bergauf steigen. Das Bike satteln und in die Pedale treten. Inmitten eines weitläufigen Wander- und Bikegebiets zwischen dem Unesco-Welterbe Dolomiten und der Rieserfernergruppe starten Naturbegeisterte direkt vom „Fontis“ in die Berge. Und das ist doch ein schöner Platz für „Zeit für mich“. mk

