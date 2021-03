Ob in einem Sommerkleid, mit einem Pulli oder eingepackt in Winterjacke, Schal und Mütze – immer zieht es mich in der Mittagspause ins Freie für einen kurzen Spaziergang. Zugegeben, im Sommer sehr viel häufiger als im Winter.

Schnell habe ich das Hockenheimer HÖP-Gelände als angenehmen Rückzugsort mit Aufenthaltsqualität wahrgenommen. Ein solches Gebiet mitten in der Stadt und fußläufig zu den Redaktionsräumen ist einfach Luxus. Und es ist vor allem nicht selbstverständlich, dass die Stadt so etwas zu bieten hat. Schließlich hat sie mit dem Gartenschaupark einen weiteren naturnahen, schönen und abwechslungsreichen Ort.

Gerne nutze ich Mittagspausen dafür, am Kraichbach entlangzulaufen, abzuschalten und die Natur zu genießen – frische Luft tanken und Bewegung in den Arbeitsalltag einbauen, ist ein positiver Nebeneffekt. Hin und wieder höre ich dabei auch einige Minuten eines Podcasts.

Kein Wunder, dass sich auch die Hockenheimer gerne am HÖP tummeln und uns immer wieder tolle Fotos von dort schicken – aber auch aus der Umgebung. Denn am Rheinbogen gelegen kann jeder ein Plätzchen Natur für sich entdecken.

Vanessa Schwierz ist als Redakteurin für Hockenheim und den Onlinebereich tätig. E-Mail: vanessa. schwierz@schwetzinger-zeitung.de