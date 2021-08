Hoffen auf mehr Höhen als Tiefen

Die TSG 1899 Hoffenheim geht mit einem guten Gefühl in ihre Pflichtspielsaison. Sowohl die offizielle Saisoneröffnung wurde mit 3:1 gegen den französischen Club Stade Reims gewonnen als auch die Generalprobe gegen den Karlsruher SC mit 5:0.

Dennoch stehen die Kraichgauer, die seit 14 Jahren in der Bundesliga spielen, vor großen Aufgaben. Im Grunde geht es sogar um eine ganz entscheidende Frage: Wofür steht die TSG 1899 Hoffenheim? Sebastian Hoeneß erlebte in seinem ersten Jahr mehr Tiefen als Höhen, schloss auf Rang elf ab. Dafür gab es unterschiedlichste Gründe. „Wenn ich vor einem Jahr gefragt worden wäre, wäre ich nicht auf das gekommen, was gekommen ist“, spielt Hoeneß auf die Verletzungsmisere an. „Das wäre auch unmöglich gewesen. Ich erhoffe mir einfach, dass wir weniger Krisenmanagement machen müssen“, sagt der 39-Jährige und ergänzt: „Ich wünsche mir, dass wir mehr entwickeln und Kernarbeit auf dem Platz machen können, um dann als Mannschaft eine Stabilität vom Start weg zu erlangen. Ich bin da optimistisch.“

Passiert etwas im Kader?

Dazu trägt auch das Auftaktprogramm bei. Das Duell im DFB-Pokal bei Viktoria Köln sowie die Bundesliga-Duelle beim FC Augsburg und daheim gegen den 1. FC Union Berlin erscheinen lösbar, doch einfach wird die Saison trotzdem nicht. Nachgebessert wurde auf dem Transfermarkt nämlich nur punktuell. Jacob Bruun Larsen kehrt aus Anderlecht zurück und mit Angelo Stiller kommt ein Weggefährte von Hoeneß nach Sinsheim. Das Duo hat bereits beim FC Bayern München II erfolgreich zusammengearbeitet und die Drittliga-Meisterschaft geholt. Außerdem heuerte mit David Raum ein begehrter Außenverteidiger bei Hoffenheim an.

Passieren könnte noch etwas in Sachen Kaderplanung. Allerdings nur dann, wenn es Abnehmer für den einen oder anderen Profi geben sollte. Im Moment sei der Kader noch zu groß, gestand Sportdirektor Alexander Rosen mit Blick auf die 33 Mann, die im Aufgebot stehen. Hoeneß ergänzte: „Es wird darum gehen, eine schlanke Kaderstruktur zu bekommen und darum, dass jeder Spieler die realistische Chance bekommt zu spielen.“

Spuren der Pandemie

Als Kandidaten, die den Verein verlassen sollen, gelten Joshua Brenet (Vertrag bis 2022) und Kasim Adams (2023). Im Moment gebe es aber kaum Bewegung auf dem Transfermarkt. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen, meint Rosen: „Es gibt zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage, das drückt den Preis. Es wird noch ein bisschen was gehen. Dass über 30-Jährige für eine außerordentliche Ablöse wechseln, ist aber nicht mehr der Fall.“

Ungeduld ist ein schlechter Ratgeber und deswegen mahnt Rosen zur Ruhe: „Ich gehe sehr fest davon aus, dass wir das, was wir im letzten Jahr mit Fremdeinschlägen erlebt haben, dass das in dieser Form einfach nicht mehr passieren wird. Das war außergewöhnlich – plus internationale Saison, plus erste Saison eines jungen Cheftrainers, da ist einiges auf uns eingeflogen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese fast durchgängig nicht beeinflussbaren Dinge noch einmal in gleicher Art vorkommen.“

Zum Erfolg verdammt

Trotzdem darf mit Spannung die Antwort erwartet werden, welches Gesicht die Kraichgauer in dieser Saison zeigen werden. Um Sebastian Hoeneß ein ruhiges Arbeitsumfeld zu verschaffen, müssen Tore, Punkte und Siege her. Wird dieses Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt, wird es ungemütlich.