„Ich kenne es nicht anders“

Was Dennis Diekmeier auf dem Fußballplatz braucht, sind die Fans. Nur sie schaffen es, den Kapitän des SV Sandhausen zu Höchstform anzutreiben. Lange musste der Rechtsverteidiger darauf verzichten, weil die Corona-Pandemie Anhänger im Stadion nicht zugelassen hatte. Jetzt sieht es zwar wieder anders aus, doch erst am zweiten Spieltag durfte Diekmeier sein Comeback feiern. Erfolgreich verlief es nicht, im Gegenteil: Sandhausen unterlag nach einer indiskutablen Leistung mit 0:3 beim SSV Jahn Regensburg. Da halfen selbst die Emotionen des Anführers und die Zuschauer nicht.

„Das war ein sehr bitteres Ergebnis. Regensburg hat mit Mentalität gespielt, das ist uns gar nicht gelungen“, sagte Diekmeier. Dabei steht genau er für dieses Attribut normalerweise. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis der 31-Jährige wieder bei 100 Prozent angelangt ist. Zu lange fiel er mit einem Riss des Syndesmosebandes aus. „Wir haben gehofft, dass mit Julius Biada und mir noch ein bisschen mehr Power ins Spiel kommt. Als wir aber in Unterzahl geraten sind, war es schwer. Da ging es dann nur noch darum, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren.“

Jeden Stein umgedreht

Der Kader des SV Sandhausen Trainer: Stefan Kulovits (38) und Gerhard Kleppinger (63). Tor: Patrick Drewes (28/VfL Bochum), Rick Wulle (27), Benedikt Grawe (21). Abwehr: Aleksandr Zhirov (30), Immanuel Höhn (29/SV Darmstadt 98), Oumar Diakhite (27/Eintracht Braunschweig), Nils Röseler (29) Tim Kister (34), Chima Okoroji (24/SC Freiburg), Arne Sicker (24/MSV Duisburg), Dennis Diekmeier (31), Bashkim Ajdini (28). Mittelfeld: Janik Bachmann (25), Erik Zenga (28), Carlo Sickinger (24/1. FC Kaiserslautern), Gianluca Gaudino (24/BSC Young Boys), Julius Biada (28), Anas Ouahim (23/war ausgeliehen, 1. FC Kaiserslautern), Marcel Ritzmaier (28/FC Barnsley). Angriff: Cebio Soukou (28/Arminia Bielefeld), Alexander Esswein (31), Christian Kinsombi (21/KFC Uerdingen), Pascal Testroet (30), Daniel Keita-Ruel (31). Abgänge: Besar Halimi, Ivan Paurevic (beide FC Riga), Alexander Rossipal (SV Waldhof Mannheim), Denis Linsmayer (FC Ingolstadt), Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles), Sören Dieckmann (SC Fortuna Köln), Emanuel Taffertshofer (SV Wehen Wiesbaden), Kevin Behrens (1. FC Union Berlin), Robin Scheu (1. FC Saarbrücken), Diego Contento, Philipp Heerwagen, Nikos Zografakis (alle Ziel unbekannt), Enrique Pena Zauner (Braunschweig), Philipp Klingmann (Karrieende), Nikolas Nartey (VfB Stuttgart, war ausgeliehen), Stefanos Kapino (Werder Bremen, war ausgeliehen), Patrick Schmidt (1. FC Heidenheim, war ausgeliehen). mjw

Zur Erinnerung: Der Jahn landete im Vorjahr nur einen Rang vor Sandhausen. Die großen Veränderungen blieben bei den Oberpfälzern aus. Anders beim SV Sandhausen. Am Hardtwald haben der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und Präsident Jürgen Machmeier jeden erdenklichen Stein umgedreht. Früchte trug der Umbruch mit elf Neuzugängen und 17 Abgängen bislang nicht. „Wir wissen alle, dass es viele Veränderungen waren. Wir werden die ersten Spiele brauchen, um uns zu finden. Wir wollen trotzdem schauen, dass wir schnellstmöglich Selbstvertrauen aufbauen“, sagt Diekmeier. Auftritte wie gegen Regensburg helfen dahingehend nicht. Panik lösen sie bei Diekmeier aber auch noch nicht aus: „Ich bin später ins Training eingestiegen, aber ich finde, die Mannschaft macht trotz allem einen guten Eindruck. Alle sind hungrig.“

Diekmeier kennt Abstiegskampf. Beim Hamburger SV war er beim ersten Gang der Club-Historie ins Unterhaus dabei. Mit dem 1. FC Nürnberg kam er erstmalig mit dem Überlebenskampf in Berührung und in Sandhausen hat er es ebenfalls nicht geschafft, sich den Niederungen des Klassements zu entziehen. Als Routinier geht er voran. Diese Rolle liegt ihm, bestätigt er: „Ich war schon so oft in einer Führungsrolle, ich kenne es nicht anders. Ich habe mit der Verantwortung gar kein Problem, sondern möchte den anderen Spielern in gewissen Situationen einfach helfen.“

Von Anfang an prekär

Die Lage in der Liga ist aus SVS-Sicht schon von Anfang an prekär: Während Mit-Abstiegskandidat Regensburg auf den zweiten Platz klettern konnte, rutschte der SVS mit jetzt zwei Pleiten in zwei Spielen auf Rang 17 ab. Nur ein Team, der Karlsruher SC, hat neben dem Jahn in den ersten beiden Spielen auch sechs Punkte eingefahren und belegt mit einer etwas besseren Tordifferenz (6:1) Rang eins. Dahinter positionieren sich mit Dynamo Dresden, dem FC St. Pauli, dem Hamburger SV, Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim fünf Teams mit vier Zählern. Vier Mannschaften, darunter auch der SVS, warten noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Holstein Kiel belegt mit einer Tordifferenz von 0:6 den letzten Platz.

Das alles interessiert Diekmeier nicht oder zumindest noch nicht. Er möchte seinen Mann stehen und zu alter Stärke finden. Für Kabaca ist er ein entscheidendes Puzzleteil, denn zuletzt monierte der Sportliche Leiter die fehlende Aggressivität mit deutlichen Worten: „Wir müssen zusehen, dass wir in den kommenden Wochen wieder Männerfußball spielen.“ Diekmeier soll dabei helfen.