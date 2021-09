Im Oktober auf Naturschnee durch die Loipe in Livigno

Livigno. Das lässt die Herzen von nordischen Wintersportfreunden höher schlagen: Dank Snowfarming können Amateure und Profis bereits ab Mitte Oktober auf einer Naturschneeloipe rund um den 1816 Meter hoch gelegenen Ort Livigno in den italienischen Alpen nahe der Schweizer Grenze trainieren. Hierfür wurden 50 000 Kubikmeter Schnee den ganzen Sommer über konserviert. Mit der Eröffnung der Langlaufloipe startet das „Klein-Tibet“ der Alpen in die Wintersaison.

Was sonst nur auf Gletschern denkbar ist, macht Livigno dank seiner Höhenlage und energiesparender Snowfarming-Technik möglich. Dabei wird der Schnee im Frühjahr mit Hilfe einer geothermischen Hülle und einer Schicht Sägemehl konserviert. Somit steht ein Teil der insgesamt 30 Kilometer Langlaufloipen am zentralen Plateau Livignos schon lange vor dem ersten Schneefall als Trainingsloipe zur Verfügung. Snowfarming spart im Vergleich zu künstlicher Beschneiung viel Energie. Durch die Lagerung des Schnees im Tal ist darüber hinaus der Transportweg zur Piste äußerst kurz. Zahlreiche Nationalteams nützen die guten Voraussetzungen sowie die Höhenlage Livignos als Trainingsauftakt in die Wintersaison (www.livigno.eu/de/snowfarm). Hier rüsten sich auch die Läufer für den Megaevent „La Sgambeda“. 500 internationale Athleten und Amateure gehen bei der 31. Auflage dieses Rennens am 4. Dezember über 35 Kilometer in der freien Technik an den Start.

Skipass zum Auftakt inklusive

All jene, die lieber auf alpinen Brettern stehen, können sich ebenfalls über einen zeitigen Saisonauftakt freuen: Von November bis Anfang Mai ist Schneesicherheit geboten. Und wer zuerst kommt, für den gibt es mit der „Skipass free“-Aktion noch ein besonderes Angebot obendrauf: Zum Saisonstart vom 27. November bis 17. Dezember ist ab einem Mindestaufenthalt von vier Übernachtungen in einem Hotel oder sieben Übernachtungen in einem der teilnehmenden Apartments der Skipass für den gesamten Aufenthalt inklusive. zg/kaba

Info: Weitere Informationen hierzu unter www.livigno.eu/de/urlaubsangebote/skipass-free

