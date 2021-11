Im Sattel in den Landtag

Wiesloch. Der Grünen-Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Wiesloch, Norbert Knopf, ist leidenschaftlicher Radfahrer und lässt Taten für sich sprechen: Er fährt die 93 Kilometer von Wiesloch nach Stuttgart in den Landtag mit seinem S-Pedelec, liebevoll „der Blitz“ genannt.

„Wenn man die Verkehrswende und die Energiewende will, dann ist Elektromobilität, vor allem in Kombination mit dem Fahrrad, mit Sicherheit der richtige Weg. Und was man nicht vergessen darf, es macht natürlich auch Spaß!“, so Knopf und ergänzt: „Natürlich kann man auch mit dem Auto fahren oder im Zug arbeiten. Aber wenn ich an den Weinreben entlangfahre, ist das wie Urlaub.“ zg

Info: Einen Bericht im Rhein-Neckar-Fernsehen dazu gibt es unter https://www.rnf.de/mediathek/video/vorreiter-in-der-verkehrswende-abgeordneter-norbert-faehrt-mit-dem-rad-nach-stuttgart/