Einen Monat vegan leben, als Meerjungfrau im Becken des Brühler Freibads schwimmen, bei der Hockenheimer Tafel mit anpacken – als Volontärin bei der Schwetzinger Zeitung wird es nie langweilig. Ich begegne Menschen mit berührenden Geschichten und lerne jeden Tag neu, was die Kurpfalz alles zu bieten hat.

Besonders gern erinnere ich mich an einen sonnigen Tag in meiner Heimatgemeinde Brühl vor zwei Jahren. Damals war ich noch Praktikantin und besuchte für einen Bericht zu Ostern die Familie Fichtner. Neun kleine Lämmer tummelten sich dort auf der Wiese. Sie hatten kleine, dunkle Kulleraugen, mit denen sie mich erwartungsvoll angeschaut haben, und ganz weiches Fell. Als es Zeit für die Fütterung war, durfte ich den Kleinen auch einmal die Flasche geben – und mein Herz ist dahingeschmolzen.

Volontärin Catharina Zelt füttert 2019 die kleinen Lämmer der Familie Fichtner. © Zelt

Selbst mit anpacken, mittendrin sein – das ist es, was mir viel Spaß bereitet und Artikel lebendig macht. So habe ich einmal den Versuch gestartet, so klimaneutral wie möglich zu leben. Dieses Selbstexperiment hat mir einiges abverlangt, aber vor allem hat es mich vieles gelehrt. Ein anderes Mal habe ich gemeinsam mit Aktivisten der Initiative Food-sharing Essen vor der Mülltonne bewahrt und Kisten voller Brot, Gemüse und Obst gerettet. Mein Favorit bleibt aber der Besuch bei den kleinen Lämmern.

Catharina Zelt ist Volontärin, Reporterin und Mitglied im Online-Team. E-Mail: catharina.zelt @schwetzinger-zeitung.de

