„In jedem Spiel Spaß“

Er ist genau die Art von Schiedsrichter, die man sich als Spieler wünscht: Eine positive Ausstrahlung, ein fröhliches Gemüt, kommunikativ und mit großem Spaß am Hobby. Die Rede ist von Jochen Naumann, der für den SV 98 Schwetzingen pfeift und mit Beginn dieser Saison in die Landesliga aufgestiegen ist. „Das ist schon eine Anerkennung und Wertschätzung meiner sportlichen Leistung“, empfindet Naumann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch dazu fiel dieser Aufstieg mit seinem Zehn-Jahre-Schiedsrichter-Jubiläum zusammen. In dieser Zeit blieb Naumann weitgehend unauffällig, was für Unparteiische durchaus ein Qualitätsmerkmal ist. „Er hat sich super entwickelt und hat jetzt endlich verdient den Sprung in die Landesliga geschafft“, sagt Ivo Leonhardt, der Vorsitzende der Schiedsrichtervereinigung Mannheim.

Wie bei vielen seiner Kollegen entstand auch die Schiedsrichter-Laufbahn von Naumann aus der eigenen Fußballerkarriere heraus. Von den beiden Kirchheimer Vereinen FT und SG über die TSG Rohrbach kommend landete er 2015 beim SV 98 Schwetzingen II. Dort lief es aber nicht mehr ganz so rund. „Verletzungsbedingt habe ich dann nicht mehr so viel gespielt. Da ich aber dem Fußball verbunden bleiben wollte, habe ich mich für die Schiedsrichterei entschieden“, berichtet Naumann.

Verantwortung übernehmen

Mehr zum Thema Schiedsrichter Neue Saison – neue Klassifizierung Mehr erfahren

Doch warum hat er sich für diesen Job entschieden, der oftmals in der Kritik steht? Naumann: „Es fördert den Charakter, die Persönlichkeit und man übernimmt Verantwortung.“ Und trotz seiner Zuverlässigkeit strebt er nicht zwingend nach Höherem. Er ist einer, der sich einfach freut, auf dem Platz zu stehen und dem Mangel an Unparteiischen entgegenzuwirken. Und das nimmt man dem 29-Jährigen ohne zu überlegen ab.

Wo oder wen er dabei pfeift, ist ihm eigentlich egal. „Ich liebe die C-Klasse, ich liebe die Kreisliga. Man kennt die Leute und ich habe einfach Spaß bei jedem Spiel“, sprudelt es aus Naumann heraus.

Einmal hatte er eine Partie zu meistern, bei der die Luft geknistert hat. Eine vierstellige Zahl an Besuchern, dazu ein Lokalderby zwischen dem ASV Durlach und der SpVgg Durlach-Aue – und dann noch dazu ein wichtiges Spiel im Kampf um den Aufstieg. „Ich war als Linienrichter eingesetzt und es war ein wahrer Hexenkessel. Aber das sind genau die Spiele, die es ausmachen“, sagt Naumann.

Das sind auch die Eigenschaften, die für ihn als Schiedsrichter ein perfektes Spiel ausmachen: „25 Grad, trocken, ein hitziges, aber faires Spiel und noch dazu selbst gefordert zu werden“, zählt Naumann auf.

Zuletzt hatte er im badischen Verbandspokal zwischen der FT Kirchheim und dem VfB Eppingen eine ziemlich anspruchsvolle Partie zu leiten. Diese endete in der Verlängerung mit 3:1 für die Heidelberger. Hitzig waren aber hier nur die Temperaturen.