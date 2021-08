In Maria Alm liegt das Schlaraffenland

Eine Auszeit vom Alltag beginnt für viele Menschen mit einem ausgedehnten Frühstück gemeinsam mit den Lieben. Genau dies ist das Herzstück des Konzepts von Anna und Bernd Höring, das sie als Gastgeber in ihrer „MorgenZeit“ umsetzen. Das Haus haben sie mitten in der Pandemie in Maria Alm in der Ferienregion Hochkönig in den österreichischen Bergen gebaut und eröffnet. Es hat Vierstern-Niveau, jedoch setzt es auf eine völlig neue Kategorisierung, die es so noch nicht gibt. „MorgenZeit – Bed & Brunch“ nennt sich die Unterkunft mit 29 Studios und Appartements nahe des Ortskerns sowie nur wenige Fußmeter von der Natrunbahn entfernt.

Und das, was hier in Sachen Brunch geboten wird, lockt selbst Einheimische in das aparte Restaurant und auf die schöne Sonnenterrasse: 28 Meter lang ist das morgendliche Büfett! Die Gäste haben täglich von 7 bis 13 Uhr Zeit, sich hier durchzufuttern. Frisches Obst und feine Smoothies, hausgemachte Kuchen, Deftiges vom Metzger des Vertrauens, Exotisches für den internationalen Touch, auch schon mal Milchreis, frische Waffeln und Porridge sowie alle möglichen Snacks für Gesundheitsbewusste sind nur ein kleiner Auszug aus dem, was Gastgeberin Anna hier kredenzt. Wer’s prickelnd mag, gießt sich ein Glas Sekt ein, wer auf Teegenuss steht, hat die Qual der Wahl. Kaffeetrinker treffen auf raffinierte, traditionelle und ungewöhnliche Genüsse aus eigener Röstung. Kurzum: Die „MorgenZeit“ ist ein wahres Schlaraffenland!

Harmonisch und stilvoll

Zur Urlaubsregion Hochkönig



Anreise in die Ferienregion Hochkönig ab Schwetzingen und Umgebung: Mautfrei via München, Siegsdorf, Lofer nach Saalfelden, Maria Alm im Salzburger Land. Kontakt: Hochkönig Tourismus GmbH, Am Gemeindeplatz 7, A-5761 Maria Alm, Telefon: +43/6584/2 03 88, region@hochkoenig.at, www.hochkoenig.at Die Ferienregion Hochkönig mit den Orten Maria Alm, Dienten und Mühlbach ist von Frühjahr bis Herbst ein Paradies für Wanderer und Mountainbiker. Im Winter gibt’s 120 Pistenkilometer (gehört zum Skiverbund Ski amadé mit 800 Pistenkilometern, www.skiamade.com), 30 Kilometer Loipen, beleuchtete Rodelbahnen sowie Winterwanderwege. Die Hochkönig-Card bietet zahlreiche kostenlose Angebote und Vergünstigungen. Im Sommer können alle sechs geöffneten Bahnen der Region Hochkönig uneingeschränkt und kostenlos genutzt werden. Auch Wanderbusse und die Sommerrodelbahn sind gratis mit der Card, die es bei teilnehmenden Gastbetrieben gibt. Ermäßigungen gibt es unter anderem beim Radverleih, kulinarischen Touren und beim Golfen. kaba

Dieses Paradies trumpft jedoch nicht nur mit Gaumenfreuden auf. Die Lage mit unverbautem Bergblick ist grandios. Duftende, frische Blumenarrangements schon an der Rezeption versprühen ein stilvolles Wohlfühlklima. Pointierte Accessoires, pfiffiges Interieur und ein modernes Design, das in Formen, Farben und Materialien den alpinen Schick neu definiert, machen das Haus zu einem Ferienhit für Singles, Paare jeden Alters sowie Familien. Alles wurde großzügig und praktikabel gestaltet. Die angesagten Töne Grau, Lila und Türkis bilden eine harmonische Symbiose mit den puristisch anmutenden Böden und Mobiliar aus geölter Lärche beziehungsweise Eiche weiß. Sowohl an den eigens für das Haus kreierten Lampen als auch an den Kunstwerken, die unter anderem Heinz Tischer, der Onkel von Bernd Höring, fertigte, kann man sich nicht satt sehen. Immer wieder entdeckt man neue Glanzstücke wie das Porträt von Elvis Presley im Büfettbereich oder die nackte Schöne im Spa. Apropos: Panoramasauna und Infrarotkabine sorgen für wärmende Momente. Der große Naturbadeteich verschafft dagegen die richtige Abkühlung. Ob drinnen oder draußen: Liegen stehen zur Entspannung bereit, ebenso lässige Korbschaukeln. Kinder finden einen großen Abenteuerspielplatz zum Herumtollen.

Das Team von der „MorgenZeit“ bietet fast durchgehend im Jahr Urlaub in vier Zimmerkategorien an. Ein Tipp – vor allem für Wintersportler, die sparsamer unterwegs sein möchten – sind die Souterrain-Zimmer mit etwa 18 Quadratmetern. Hier bleibt zwar der Bergblick verwehrt, doch dafür bekommt man eine solche Bleibe schon ab 80 Euro. Und wer braucht im Winter schon nach dem Skifahren Bergblick, wenn die Sonne sowieso früh untergeht?

Neben dem ausgedehnten Brunch bietet die „MorgenZeit“ im Winter noch eine Nachmittagsjause an, Abendessen gibt es immer à la carte. Leihmöglichkeiten etwa für Fahrräder gehören zu den weiteren Serviceangeboten des Hauses. Und so ein bisschen Bewegung schadet nach einem ausgedehnten Brunch ja bekanntlich nicht – und wenn es nur bis zur nächsten Alm ist . . .

Zur Unterkunft „MorgenZeit“, Höring GmbH, Urchen 38, A-5761 Maria Alm, Telefon 0043/6584/2 44 24, Fax: 0043/6584/24 42 44, info@hotel-morgenzeit.at, www.hotel-morgenzeit.at

Zimmer gibt es ab 110 Euro sowie saisonale Pauschalen. Die Buchung direkt über das Hotel ist empfehlenswert, da Bestpreisgarantie. Für Kinder bis 16 Jahre gibt es Kinderpreise.

Das Buchungssystem funktioniert so: Bei großer Nachfrage zu einer bestimmten Zeit steigen die Preise.

Die „MorgenZeit“ bietet sich für Tagungen, Teambuildings und Trainingscamps etwa für Fußballmannschaften (Plätze in der Nähe) an.