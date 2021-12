Januar ist Damen-Zeit

St. Anton am Arlberg startet an diesem Montag, 13. Dezember, in die Wintersaison. „Wir sind dankbar und können es kaum erwarten, endlich wieder unsere größte Leidenschaft ausleben zu dürfen – nämlich die, Gastgeber zu sein“, sagt Martin Ebster, Tourismusdirektor des legendären Ski-Mekkas im österreichischen Tirol. Geöffnet ist ausschließlich für Geimpfte und Genesene.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur das Skigebiet, auch Hotellerie, Gastgewerbe sowie alle öffentlichen Verkehrsmittel können nur mit gültigem 2G-Nachweis genutzt werden. In Österreich gilt zudem eine generelle Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen. Urlauber dürfen sich in der Wiege des alpinen Skilaufs auf mehr als 300 Kilometer markierte Abfahrten sowie 200 Kilometer Varianten im freien Gelände freuen. Noch vor dem Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Rodeln und Winterwandern steht dabei die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle.

Übrigens: Von 8. bis 29. Januar 2022 heißt es Ladies First am Arlberg. Weibliche Wintersportfans genießen dann besondere Vorzüge bei Wellness, Shopping, in Restaurants und auf der Piste – kleines Willkommensgeschenk inklusive.

www.stantonamarlberg.com

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2