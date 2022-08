Jede Spielerin fördern

Die Spielgemeinschaft zwischen dem Heidelberger SC und dem ASV Eppelheim geht in ihr zweites Jahr. Unter dem Namen SpG Eppelheim/ Heidelberg II geht die Mannschaft von Trainer Patrick Kabrehl heuer in den Spielbetrieb. Nach dem Blitzauftakt mit drei Startsiegen erreichte die SpG in der Vorsaison am Ende Platz sechs.

Trotz der guten Ausgangslage, die im Saisonverlauf verspielt wurde, zieht Kabrehl ein zufriedenstellendes Fazit: „Wir sind mit dem Verlauf der Rückrunde zufrieden. Natürlich hätte sich die Mannschaft über ein paar Punkte und damit verbundene Siege gefreut, allerdings lag das Ziel nach unserer Übernahme darin, Freude und Zusammenhalt und damit das Fundament eines erfolgreichen Spiels zu bilden.“ In der zweiten Saisonhälfte blieb die Spielgemeinschaft komplett sieglos, zweimal musste sie sogar der Personalnot Tribut zollen und Spiele kampflos absagen.

Schwerer Auftakt

Patrick Kabrehl ist auch in der neuen Saison Trainer der Frauenmannschaft der SpG Heidelberg II/ Eppelheim. © Nowey

Nach Teamspirit, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl stehen in der nächsten Saison mehr die sportlichen Dinge auf der To-Do-Liste des Trainergespanns. „Nun soll der fußballerische Aspekt in den Vordergrund gestellt werden“, sagt Kabrehl. „Dabei geht es aber nicht um eine bestimmte Platzierung oder eine gewisse Anzahl an Punkten, sondern jede Spielerin individuell, aber auch das Kollektiv zu fördern.“

Damit einhergehend sollen auch die Erfolgserlebnisse wieder zahlreicher werden. Beweisen können sich die Kabrehl-Schützlinge gleich zum Auftakt, wenn mit der TSG Hoffenheim III gleich der Vizemeister der vergangenen Saison wartet. wy