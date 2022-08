Junges Ehrenamt fördern

Am 1. August startete die Ausschreibungsphase für den DFB-Wettbewerb „Fußballhelden – Förderung junges Ehrenamt“. Als Teil der DFB-Aktion Ehrenamt richtet sich der Förderpreis speziell an junge Engagierte, die sich in besonderem Maße im Kinder- und Jugendfußball hervorheben.

Fußballhelden werden können Jugendleiter und Trainer einer Kinder- oder Jugendmannschaft. Voraussetzung für die Teilnahme sind zudem herausragende Leistungen in mindestens einem der vergangenen drei Jahre sowie die aktive Ausübung der Trainer- oder Jugendleiter-Tätigkeit in der Saison 2022/2023. Vorschläge beziehungsweise auch Eigenbewerbungen sind bis zum Freitag, 30. September, für Ehrenamtliche im Alter zwischen 18 und 30 Jahren (Geburtsdatum 1. Januar 1992 bis 30. April 2005) möglich.

Besondere Anerkennung

Pro Fußballkreis im Badischen Fußball-Verband wird aus allen Bewerbungen ein Fußballheld ausgezeichnet. Auf die Nachwuchs-Engagierten wartet eine besondere Anerkennung: Der DFB und Kooperationspartner „Komm mit“ laden die 264 Fußballhelden der 21 Fußballverbände zu einer fünftägigen Bildungsreise mit theoretischen und praktischen Lerninhalten nach Santa Susanna in der Nähe von Barcelona ein. „Die Gewinner kommen jedes Jahr begeistert von der Bildungsreise zurück. Mit neuem Wissen und viel Motivation sind sie ein absoluter Mehrwert für ihre Vereine und sie können das neu Erlernte direkt an der Basis einbringen“, sagt BFV-Vizepräsident Sven Wolf. zg

Info: Infos und Vorschlags-/Bewerbungsformular: www.dfb.de/fussballhelden