Kader weiter aufgewertet

Es hätte eine Märchensaison werden können für den FV Brühl II. Mit acht ungeschlagenen Spielen in die Saison gestartet, die Tabellenspitze erklommen und dazu noch der Vorstoß ins Kreispokal-Endspiel. Am Ende stand die Landesliga-Reserve doch mit leeren Händen da. Die Saison wurde nach nicht einmal einem Saisondrittel abgebrochen und annulliert, das Pokalfinale gegen den TSV Amicitia Viernheim wurde mit 1:3 verloren.

Doch bei Johannes Thiel, der nach der Trennung von Trainer Michael Eisenhauer gemeinsam mit den bisherigen Co-Trainern Raffaele Miele und Tayyar Bayrakal als Interimstrainer eingesprungen war, überwiegt dennoch das Positive. „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung und stolz, dass wir das Pokalfinale erreicht hatten“, sagt der frühere Torhüter. „Dass die Saison bei diesem Stand abgebrochen wurde, war natürlich sehr ärgerlich. Allerdings hätten wir auch noch Spiele gegen ursprünglich favorisierte Mannschaften wie TSG Rheinau und SV Rohrhof vor uns gehabt.“

Der Kader des FV Brühl II Interimstrainer: Johannes Thiel (39), Raffaele Miele, Tayyar Bayrakal. Tor: Elias Geier (17, eigene Jugend), Johannes Thiel (39). Abwehr: Cemil Aksahin (19, TSG 62/09 Weinheim Jugend), Nunzio Carotenuto (34, MFC 08 Lindenhof), Marco Clausen (26), Christian Distelrath (32), Benedict Eicker (23), Niklas Kullruss (19), Sebastijan Martinovic (20), Fabian Schulze (26), Yakup Üstün (21). Mittelfeld: Alessandro Cammilleri (26, 1. Mannschaft), Canay Keklik (27), Giuseppe Minacapilli (27, Edingen-Neckarhausen), Markus Mitsch (30, reaktiviert), Furkan Öztürk (21), Nico Reffert (22), Marcel Rutz (24), Enes Sen (27), Pascal Wasow (25). Angriff: Vittorio Cammilleri (26, eigene 1.Mannschaft), Fotios Kawakopulos (25), Yannik Koch (23, SC Rot-Weiß Rheinau), Mario Tessitore (37). Abgänge: Tim Heene (TuS Knittelsheim), Ricardo Alonso (SC 08 Reilingen), Dominique Dörr (ESV Penzberg), Alim Bhatti, Justin Gregg, Sahin Kapli, Julian Lenz, Jannik Schmittel (alle eigene 3.Mannschaft), Baris Bayazit (pausiert). wy

Das Gesicht der Mannschaft für die kommende Saison lässt jedoch erahnen, dass der FV Brühl II auch dann wieder eine gute Rolle spielen wird. Mit den Cammilleri-Brüdern, die in der Vorsaison noch im Landesliga-Aufgebot standen, hat der FV Brühl II zwei Ausnahmekönner im Kader. „Das sind Spieler, die schon mal den Unterschied ausmachen können“, betont Thiel. Insbesondere Vittorio hat das bereits in Diensten der SpVgg Ilvesheim und des FV 03 Ladenburg mit 85 Toren in zwei A-Klassen-Spielzeiten unter Beweis gestellt.

Keine Kampfansage

Doch es wäre nicht gerecht, das neue Gefüge auf diese beiden Akteure zu reduzieren. Auch die weiteren Neuzugänge weisen eine ordentliche Reputation auf. Nicht zuletzt ging es auch darum, vor der Zündung der neuen Saison nach dieser langen Pause einer möglichen Verletzungsgefahr vorzubeugen und den Kader breit aufzustellen.

Eine Kampfansage an die Konkurrenz ist dies bisweilen nicht. Thiel verhält sich bei der Formulierung der Ziele defensiv: „Der Überraschungseffekt ist natürlich weg. Aber wir haben auch nächste Saison wieder eine tolle Truppe, die Stimmung ist gut und wir wollen maximal erfolgreich sein.“