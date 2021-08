Kempf ist verhalten kämpferisch

Nach Platz drei in der Saison 2018/ 19 lief der SC 08 Reilingen II in den folgenden beiden Spielzeiten der Fußball-Kreisklasse B1 jeweils der Musik hinterher. In der Abbruchsaison 2019/20 standen nach den absolvierten 16 Begegnungen gerade einmal zwei Siege zu Buche – das Ergebnis war ein vorletzter Rang in der letztlich annullierten ersten Runde unter Corona.

In der vergangenen Saison, die ebenfalls nicht zu Ende gespielt wurde, schlug der Richtungsanzeiger wieder leicht nach oben. „Zwischenzeitlich hatten wir mal mit der dünnen Spielerdecke zu kämpfen“, verdeutlicht SC-Trainer Nico Kempf die Schwankungen. Das soll jedoch der Vergangenheit angehören.

Durch die Installation einer A-Jugend vor ein paar Jahren wurde das Rückhaltebecken vergrößert und nach und nach profitieren die Liga-Mannschaften von der engagierten Nachwuchsarbeit. „Die A-Jugend-Spieler bringen eine gute Qualität und Spielwitz mit. Natürlich sind sie noch etwas unerfahren und müssen sich noch körperlich umstellen, aber die Jungs haben Potenzial und lassen sich dahin formen, dass sie zu einer Verstärkung werden“, betont Kempf.

A-Jugend als Unterbau

Vorbei sollen damit auch die Zeiten sein, in denen man Woche für Woche einem Erfolgserlebnis hinterherrennt. „Mein Wunsch ist das obere Mittelfeld. Aber man muss natürlich erst einmal den Saisonstart abwarten, um zu sehen, wo es hingeht“, formuliert Kempf die Ziele verhalten kämpferisch. Mit einem Kader von 20 Spielern lässt sich für ihn gut arbeiten, zudem bietet die jetzige A-Jugend erneut drei Akteure, die mit Aktivenspielrecht ausgestattet werden könnten. wy

