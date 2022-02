Kinder bleiben auf der Strecke

Rehin-Neckar-Kreis. „Die Folgen der Coronapandemie im sozialen Bereich sind in ihrer ganzen Tragweite derzeit noch nicht abschätzbar“. Hansjörg Rapp und Karl-Heinz Konnerth vom Diakonischen Werk sehen erheblichen Handlungsbedarf bei der Bewältigung der Pandemiefolgen und trafen bei den Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion bei einem Online-Austausch auf viel Zustimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisrätin Inge Oberle hatte als Sozialausschusssprecherin der CDU eingeladen. Nicht nur die Altersarmut, welche sich insbesondere durch die explodierenden Energiekosten verstärke, sei im Blick zu behalten, sondern gerade die Kinderarmut greife um sich. Beides sei bereits durch steigende Fallzahlen erkennbar. Karl-Heinz Konnerth ist sich sicher, dass die Bugwelle erst kommt: „Gerade die Kinder, die in der Pandemie keinen Zugang zu elektronischen Geräten haben, sind isoliert und bleiben auf der Strecke“. Finanzielle Nichtauskömmlichkeit führe dann in vielen Fällen in die Verschuldung, was dann wiederum die Notwendigkeit eines Angebots der Schuldnerberatung aufzeige.

Soziale Verträge neu geordnet

Die Vertreter der Diakonie dankten der CDU-Kreistagsfraktion für die Unterstützung. Sehr positiv wird die Neuordnung des sozialen Vertragswesen gesehen, das die Kreisverwaltung auf dem Weg gebracht und die vom Sozialausschuss beschlossen worden sei. „Natürlich sind die Umstellungsprozesse noch nicht abgeschlossen“, verdeutlichte Hansjörg Rapp. Das Diakonische Werk versuche dies jedoch mit flexiblem Personaleinsatz zu lösen, was in einem Flächenlandkreis wie hier eine Herausforderung sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Sie machen eine tolle Arbeit“, dankte Fraktionsvorsitzender Frank Werner für das Engagement des Diakonischen Werkes. Gerade mit Blick auf die sehr vielfältig anlegten Fachberatungen sei erkennbar wie unverzichtbar die Arbeit sei. Beispiele seien die Psychosoziale Betreuung und Fachberatungen bei häuslicher Gewalt oder die Schwangerenberatung. „Für uns wäre wichtig, dass wir vor Ort möglichst flexibel und bedarfsorientiert reagieren können“, so Rapp abschließend. zg