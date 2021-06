Kinos und Bäder öffnen

Kreis Karlsruhe. Im Nachbarkreis und in der Stadt Karlsruhe sind die Inzidenzwerte im Sinkflug. So können bereits ab Samstag, 5. Juni, erste Lockerungen eintreten und bei anhaltenden Werten unter 35 am Montag, 7. Juni, noch mehr Maßnahmen aufgehoben werden.

Bereits ab Samstag, 5. Juni, darf an den Hochschulen und Akademien wieder Präsenzunterricht mit bis zu 100 Personen in geschlossenen Räumen stattfinden – mit vorheriger Anmeldung. Die Gastronomie darf unter Beachtung von Vorgaben eine Stunde länger und bis 22 Uhr öffnen. Liefer- und Abholdienste sind immer erlaubt. Kulturveranstaltungen in Theater-, Opern- und Konzerthäusern sowie Kinos können in Innenräumen mit bis zu 100 Personen öffnen. Im Freien sind bis zu 250 Personen erlaubt.

Bei religiösen Veranstaltungen ist der Gemeindegesang zulässig. Messen-, Ausstellungen und Kongresse können stattfinden. Bei Spitzen- und Profisportveranstaltungen im Freien und geschlossenen Räumen dürfen bis zu 250 Besucher anwesend sein. In Hotels dürfen Saunen, Bäder und Wellnessbereiche für Übernachtungsgäste öffnen. Saunen und ähnliche Einrichtungen dürfen auch für bis zu zehn Personen von außerhalb wieder öffnen. Der Innenbereich von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern darf öffnen. Und Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen oder Vergnügungsstätten wie Bowling- und Billardcenter dürfen von 6 bis 22 Uhr öffnen. Kontaktdaten der Besucher müssen dokumentiert werden, Besucher müssen einen negativen Test vorlegen – Genesene und geimpfte Personen sowie Kinder bis fünf Jahre sind von der Testpflicht befreit.

Bleibt die Inzidenz unter 35, würde das Gesundheitsamt ab Montag die dritte Öffnungsstufe einläuten: Der Betrieb des Gastgewerbes ist dann wieder bis 1 Uhr nachts gestattet – auch Feiern bis 50 Personen. zg

