Klitschko-Frau kämpft verbal

Hamburg/Kiew. „Ich kenne mein Volk, das sind Krieger, sie werden kämpfen. Die russische Armee, das sind Terroristen – sie bombardieren Krankenhäuser, Kindergärten und Entbindungsstationen.“ Als Natalia Klitschko (48) ihr Plädoyer für ihr Heimatland, die Ukraine, in der Fernsehsendung NDR-Talk hält, steht nicht nur ihr das Wasser in den Augen, sondern auch den Moderatoren und anderen Gästen.

Die Frau von Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko, der 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt wurde, steht auch nun wieder – wie damals am Boxring – ihrem Mann zur Seite und kämpft mit ihm: diesmal für die Freiheit und Demokratie der Ukraine. Sie macht nicht nur im Fernsehen deutlich, worauf es ankommt: Dass eben auch die Menschen in Russland, die gegen die Invasion sind, auf die Straße gehen trotz der von Putin angedrohten Sanktionen. „Die können ja nicht Tausende von Menschen in Gefängnisse stecken.“ Natalia Klitschko sprach auch am Wochenende bei der Kundgebung „Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa“ in Hamburg.

