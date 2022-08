Johann Strunk ist der dienstälteste Trainer bei einem Verein im Fußballkreis Mannheim. Der „Otto Rehhagel“ der Spvgg 06 Ketsch hat schon mehr als eine Dekade des Wirkens bei der zweiten Mannschaft der Nullsechser auf den Schultern und hat noch immer Spaß an der aktiven Arbeit mit dem A-Ligisten. „Der Reiz ist, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich diese Konstanz in den Verein bringen konnte. Und diese Marke ist auch über Ketsch hinaus beachtlich, denke ich“, sagt Strunk.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kader der Spvgg 06 II Trainer: Johann Strunk (51). Tor: Max Giesel (28), Christian Uhrig (29). Abwehr: Kai Albers (36), Nikolas Drixler (30, TSG Eintracht Plankstadt), Johannes Gaa (31, DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen), Tim Gmehlin (29), Marius Herzog (20), Fabrizio Huber (19), Dominik Langenhagen (19), Philipp Mehr (19), Jochen Metz (31), Yannick Schmetzer (24). Mittelfeld: Nick Bauer (24), Gentrit Bytyqi (22, SC 08 Reilingen II), Fynn Dexheimer (20), Miguel Gundelsweiler (25), Fabian Leder (19, eigene Jugend), Ruben Leiher (24), Marko Malic (19), Linus Ulzenheimer (19), Viraphong Vongpraseut (36). Angriff: Jozef Bayrakcioglu (19), Enes Caglayan (20, ASV Fußgönheim), Kevin Klebert (28), Aaron Schwarz (30, DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen). Abgänge: Agron Lokaj (eigene 1. Mannschaft). wy

Konstanz ist das Zauberwort, das aktuell in aller Munde ist. Nach einem Wellenbad der Gefühle in der Vorsaison will Strunk nicht wieder in die Nähe der Abstiegsplätze geraten und eine Saison mit mehr Kontinuität verfolgen. Hierzu hat er sich mit Simon Wolf einen weiteren Trainer mit ins Boot geholt, der dem Team in der Vorbereitung neue taktische Frische eingehaucht hat. Der 34-Jährige bringt jahrelange Landesliga-Erfahrung aus Plankstadt mit und ist die neue rechte Hand von Strunk. So sollen auch die Defensivschwächen, die das Team in der Vorsaison offenbart hat, vergessen gemacht werden. Mit Nikolas Drixler und Johannes Gaa wurden hierfür zwei Abwehrspezialisten an Land gezogen, „die gestandene A-Klassen-Spieler sind“, so Strunk. Gentrit Bytyqi und Fabian Leder bescheinigt Strunk Potenzial und Talent, sieht beide aber noch im Reifeprozess, um im Aktivenbereich anzukommen. Alles in allem wünscht sich Strunk einen Platz im gesicherten Mittelfeld, „zwischen Rang fünf und zehn wäre ich sehr zufrieden“, so der 06-Trainer. wy