Kunstwettbewerb trotz der Absage

Trotz der Absage des diesjährigen Hessentags in Haiger laufen die Planungen für einen Kunstwettbewerb in der evangelischen Stadtkirche. Der Kirchenvorstand habe einstimmig dafür plädiert, an der Ausschreibung festzuhalten, teilte das Dekanat an der Dill am Freitag mit. Gegebenenfalls werde der Zeitraum der Umsetzung den Feierlichkeiten zur 975-Jahr-Feier der Kirchweihe im Jahr 2023 angepasst.

Künstlerinnen und Künstler sind also aufgerufen, den mittelalterlichen Bilderzyklus zur Passionsgeschichte Jesu Christi im Chorraum der fast 1000 Jahre alten Stadtkirche zu vervollständigen. Die auf das Jahr 1490 datierten Fresken waren mehrere Jahrhunderte lang übertüncht, bis sie Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt wurden.

Das 16. und letzte Motiv, vermutlich ein Bild der Auferstehung Jesu, ist den Angaben zufolge so stark beschädigt, dass es nicht mehr rekonstruierbar ist. Mit Hilfe des Wettbewerbs soll es ergänzt werden. Wichtig sei, dass das Bild einen stimmigen Abschluss der Geschichte von Kreuzigung und Auferstehung Jesu zeige. epd