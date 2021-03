Was macht den besonderen Reiz der drei Gemeinden aus, die zusammen mit Hockenheim die Verwaltungsgemeinschaft bilden? Für jemanden wie mich, der in Hockenheim wohnt und in der Kurpfalz lebt, ist diese Frage am besten an einem warmen Sommertag zu beantworten, wenn es mit dem Rad hinaus in Feld und Flur geht. Und in den Wald. Denn den darf man zwischen Hockenheim und Altlußheim nicht links liegenlassen, er ist ein ständiger, willkommener Begleiter. Und momentan auch das größte Sorgenkind der Region, es schmerzt, ihm beim Sterben zuzusehen.

Am Rhein dem Lauf der Schiffe folgen, am Blausee Sonne tanken oder auf der Burg Wersau Geschichte schnuppern, die Region ist vielfältig und immer wieder überraschend. Über die Felder, den Kriegbach oder Kraichbach entlang, kann man radelnd die Seele baumeln lassen, nichts hindert den umherschweifenden Blick, der am Horizont von den Pfälzer Bergen und dem Odenwald eingefangen wird. Im Norden grüßen die Dampfwolken des Mannheimer Großkraftwerks, im Osten schimmert der Speyerer Dom über den Rhein und im Westen grüßt der Königsstuhl. Markante Wegpunkte – bis vor kurzem zählten im südlichen Bereich die Kühltürme von Philippsburg und die Silos von Waghäusel noch dazu, die eines deutlich machen: Hier ist man mittendrin.

Die Pfalz ist nur ein Katzensprung entfernt, Mannheim lädt zum Shoppen ein, Heidelberg und Schwetzingen trumpfen mit ihren Schlössern und in Speyer ist die nächste Weinstube nicht weit. Kurzum, wer hier lebt, der hat keinen Grund zum Klagen. Und das merkt man den Menschen vor Ort an. Stolz sind sie auf ihre Dörfer und vor allem darauf, dass es noch welche sind: lebendige Gemeinschaften mit einem regen Vereinsleben.

Wer die große weite Welt will, der findet sie gleich ums Eck herum, aber hier, hier ist die Welt noch – ach nein, in Ordnung ist sie bestimmt auch nicht, aber hier findet sich immer jemand, mit dem man darüber reden kann, woran es hapert. Und mit der Meinung hält keiner hinterm Berg, woher auch, die dienen in der Region nur dazu, dem Horizont einen Halt zu geben.

Andreas Wühler schreibt über Altlußheim, Neulußheim und Reilingen. E-Mail: andreas.wuehler @schwetzinger-zeitung.de