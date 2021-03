Leckeres aus der Region

Mit der Produktlinie Kurpälzer hat die Schwetzinger Zeitung mal was ganz Neues ausprobiert. Regionale Hersteller produzieren spezielle Produkte und die Zeitung sorgt für die Vermarktung. Die Menschen schätzen die Qualität und verschicken ganze Kurpälzer Genusspakete deutschlandweit über uns an ihre Freunde. Jürgen Gruler erzählt, wie’s dazu kam und wie es weitergehen soll.

Ist es Ihnen auch schon mal so ergangen, dass Sie zu einem Geburtstag keinen schnöden Geschenkkorb mit Supermarktprodukten oder einen einfallslosen Gutschein mitbringen wollten? Oder dass Sie zu Freunden gefahren sind und was aus der Heimat als Gastgeschenk im Gepäck haben möchten? Für Sie und für die zahlreichen Touristen, die durch die Spargelstadt flanieren, hat die Schwetzinger Zeitung jetzt zusammen mit der Mannheimer Werbeagentur XMedias und mit zwölf regionalen Erzeugern eine tolle Kultmarke entwickelt und nach knapp zwei Jahren gut im Markt etabliert.

Unter dem Label „Kurpälzer“ gibt es Worscht und Senf, Sekt und Dschin, Spargelschnaps und Kirschblütenlikör, Aperitif-Essig und Gewürze, eine Kurpälzer Handdasch mit leckerem Kurpfälzer Bier, drei Sorten leckeren Honig und schicke T-Shirts, Kappen und Umhängetaschen, mit denen Sie zeigen können, dass Sie die Heimat lieben und echte Kurpälzer sind. Auch witzige Ansichtskarten und Aufkleber fürs Auto sind natürlich immer verfügbar. Die Produkte gibt’s bei unserer Zeitung im Kundenforum direkt am Schlossplatz in Schwetzingen zu kaufen.

Aber wie kam es denn eigentlich zur Idee, dass eine Zeitung regionale Produkte verkauft? Eigentlich war der Arbeitstitel Kurpfalz-Shop. Nur muss man sich ja heutzutage absichern, um nicht plötzlich einen Prozess am Hals zu haben. Und dabei haben wir entdeckt, dass die Marke Kurpfalz für Lebensmittel durch eine große Discounterkette bereits geschützt wurde, obwohl sie gar keine Produkte unter diesem Titel anbietet. Eigentlich handelt es sich ja um eine Gebietsbezeichnung, die nicht geschützt werden kann. Wir haben einen Löschungsantrag gestellt, aber das kann dauern. Deshalb haben wir darüber nachgedacht, wie wir die Kurpfalz trotzdem auf den Tisch und in den Kleiderschrank der Menschen bringen können. Und da kommt uns unsere wunderbare Mundart zugute. Denn hier sagt eh jeder „Kurpälzer“ statt „Kurpfälzer“ – und das ist auch gut so.

Damit können wir dann nochmals unterstreichen, dass alle, die unsere Shirts, Kappen oder Taschen tragen, wirklich echte Kurpälzer sind. Und da Kurpälzer schon immer weltoffene Menschen sind, erlauben wir es sogar den Zugereisten, so aufzutreten. Deshalb haben wir unter das moderne Logo auch noch „m/w/d“ drucken lassen, was ja soviel heißt wie männlich, weiblich, divers. Aber Scherz beiseite, unsere konzerneigene Werbeagentur XMedias hat da ganze Arbeit geleistet und wer genau hinschaut, wird auch den Kurpfälzer Löwen als Logo auf einigen Anziehsachen entdecken.

Besonders stolz sind wir bei der Schwetzinger Zeitung auf die Lebensmittel, die eigens für uns produziert werden. Die kommen alle aus unserer schönen Kurpfalz und sichern somit hier vor Ort Arbeitsplätze und stehen auch im Zeichen der Nachhaltigkeit. Schade nur, dass dies bei den Textilien zum Start noch nicht möglich war. Die Kurpfalz steht ja im Besonderen für gutes Essen und Trinken! Der Ketscher Metzgermeister Thomas Alt hat uns nach alten Familienrezepten eine echte Kurpälzer Lewwerworscht hergestellt und in schicke Dosen gefüllt. Und als Zugabe gibt’s noch seine mehrfach prämierte Fleeschworscht in Dosen. Die Schwetzinger Brennerei Spirituosen Futterer hat eigens einen Dschin (Gin) und einen Spargelschnaps kreiert, den es in verschiedenen Größen gibt. Natürlich mit einer Spargelspitze in der Flasche. Dazu ist passend zur Kirschblüte im Schwetzinger Schlossgarten nun schon im zweiten Jahr auch ein Kirschlikör mit feiner Marzipannote auf dem Markt.

Von der Bad Dürkheimer Manufaktur „Senfemol“ gibt es einen wunderbaren Worschtsenf, aber auch einen mit Riesling verfeinerten Woisenf für die Grillzeit. Wunderbare Würzmischungen hat ein Hersteller aus Walldorf für uns zusammengestellt. Und dann ist uns noch etwas ganz besonderes gelungen: Georg-Heinrich Wiedemann vom berühmten Doktorenhof in Venningen hat uns einen wunderbaren Aperitif-Essig gemacht. Er ist nach Liselotte von der Palz benannt und ein kleines Schlückchen öffnet jedem Kurpälzer den Magen für ein üppiges Menü und das Herz für eine lustige Konversation.

Seit Weihnachten auf dem Markt sind auch drei Honigsorten aus der Neulußheimer Imkerei Ullrich und zu Weihnachten gab’s ein Glühweinpaket vom bekannten Leimener Weingut Adam Müller. Bäcker Utz hat jeweils leckere Süßgkeiten beigesteuert.

Und weiterhin im Angebot ist natürlich die „Kurpälzer Handdasch 2.0“? Die Braumanufaktur Welde hat ja mit großem Erfolg das Kurpfalz Bräu wiederbelebt. Das Helle, ein Ur-Weizen, ein Radler und ein Kellerbier stecken im Viererkarton, den uns die Schwetzinger Firma Kartonveredelung Knapp entworfen und hergestellt hat. Ein super Geschenk – und übrigens kann die Handdasch auch als Präsentverpackung für andere Produkte genutzt werden.