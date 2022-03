Leckeres rund um die Mandel

Landau in der Pfalz. Jahr für Jahr lockt die Mandelblüte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an die Deutsche Weinstraße. Entlang des Pfälzer Mandelpfads werden nach der Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder frühlingshafte Veranstaltungen und Feste angeboten. Freundinnen und Freunde der Pfälzer Mandelwochen können sich beispielsweise auf Mandelblütenfeste in Schweigen-Rechtenbach und Gleiszellen-Gleishorbach freuen.

Wer die Mandelblüte aber lieber noch mal ohne großes Treiben genießen möchte, für den bietet die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße in diesem Frühjahr wieder gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern die „Pfälzer Mandelboxen“ an, die mit allerlei Leckerem rund um die Mandel gefüllt sind.

„Jedes Jahr im März und April ist unsere Region in ein rosa Kleid gehüllt und das bedeutet für uns: Der Frühling ist da“, erklären Thomas Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau, und Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Landau und des Südliche Weinstrasse e.V.. „Zu allen, die in diesem Jahr die neue Jahreszeit nicht unter ihren geliebten Mandelbäumen feiern und begrüßen können, kommen die Mandeln mit dem Angebot unserer Veranstaltungsgesellschaft erneut nach Hause.“

Ob Mandelblütenlikör, besondere Pralinen oder eine Backmischung für Mandelkuchen: „Wir haben gemeinsam mit den Touristikerinnen und Touristikern entlang des Pfälzer Mandelpfads wieder eine kulinarische Box im Mandelblüten-Look mit ausgefallenen Leckereien zusammengestellt“, sagt Bernd Wichmann, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße.

Folgende Produkte sind in der Box enthalten: Mandelblütenlikör der Brennerei Göring aus Edenkoben, Bio-Mandelöl von der Wasgau Ölmühle in Hauenstein, Bio-Dinkelknusperwaffeln mit Mandeln von der Kügler Mühle in Siebeldingen, Mandelsalami aus der Metzgerei Hambel in Wachenheim, die wohl erste Praline der Welt aus der Rebmann Manufaktur in Bad Bergzabern, Mandelkuchen-Backmischung von der Bischoff Mühle in Billigheim-Ingenheim, Mandelmus von Feinkost Timrott in Ilbesheim und Rosé-Cuvée G. Punkt trocken vom Weingut Graf von Weyher in Weyher.

Die „Pfälzer Mandelboxen“ können ab sofort per Telefon unter 06341/96 873 73, per E-Mail an info@events-ld-suew.de oder über den Onlineshop www.shop-ld-suew.de bestellt und dann in der Taubensuhlstraße 5 in Landau abgeholt werden. Der Preis beträgt pro Box bei Abholung 49,99 Euro. Ein Versand ist gegen einen Aufpreis von 7 Euro möglich. red

