Heidelberg/Region. Mädchen haben im Schnitt die besseren Schulabschlüsse, entscheiden sich aber trotzdem überproportional häufig für „typisch weibliche“ Berufsfelder oder Studienfächer und lassen somit viele Möglichkeiten außer Acht. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, bietet deshalb in Kooperation mit Nicole Marmé und Jens-Peter Knemeyer von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und dem Verein Didaktik aktuell am Girls Day am Donnerstag, 22. April, eine Online-Schnitzeljagd durch die sogenannten Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik) an. Alle Mädchen ab der sechsten Klasse können mitmachen.

Zunächst erfahren die Mädchen ab 14 Uhr, wie sie sich mit dem Service der Berufsberatung der Agentur für Arbeit optimal auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten können. Danach geht es mit Didaktik aktuell auf eine spannende Online-Schnitzeljagd durch namhafte Unternehmen Baden-Württembergs.

Allein oder in Teams

Allein oder in Teams können die Teilnehmerinnen die Firmen aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich (mit einem Schwerpunkt in Informatik) online erkunden und durch Lösen verschiedener Aufgaben eine Tour durch die Wirtschaft des Landes machen.

Neben der Vermittlung neuer Einblicke kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz. Zum Abschluss gegen 17 Uhr gibt es ein Teilnahmezertifikat. Das Projekt wird zusätzlich durch die Girls’ Digital Camps, gefördert durch das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und der von der Klaus Tschira Stiftung geförderten Zukunfts-Orientierungs-Akademie unterstützt. zg

