Marc Rocca will Spielidee weiter verfeinern

Der Trainer der Spvgg 06 Ketsch, Marco Rocca, ist in der Landesliga angekommen. In nur einem Jahr formte der junge Coach eine Mannschaft, die während der gesamten Spielzeit nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatte und am Ende einen passablen zehnten Tabellenplatz belegte.

„Wir haben mit Marco Rocca als Trainer einen Glücksgriff getätigt. Er arbeitet akribisch und hat einen guten Draht zur Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass er in der kommenden Saison den Spielern noch mehr seine Handschrift aufdrückt und er jeden einzelnen Akteur weiter formen wird. Ich freue mich auf die neue Runde, in der wir sicherlich eine Leistungssteigerung erleben werden“, schwärmt der Ketscher Teamleiter Naim Rexha, der Rocca damals verpflichtet hat.

„Mit der vergangenen Saison war ich insgesamt zufrieden. Die Mannschaft hat Vieles schon recht gut umgesetzt und das Mannschaftsgefüge ist näher zusammengerückt. Wir konnten eine ruhige Saison spielen und hatten durchweg eine gute Trainingsbeteiligung“ zieht Rocca eine positive Bilanz, fügt allerdings hinzu, dass an der Konstanz noch gearbeitet werden muss. „Wir haben noch zu viele Leistungsschwankungen. Gerade nach gewonnen Spielen hat immer mal wieder etwas Spannung gefehlt, dass müssen wir abstellen“ findet der Ketscher Coach noch ein Haar in der Suppe.

Der Kader der 06er ist weitestgehend zusammen geblieben und hat nur vier Abgänge zu verzeichnen. Fünf neue Spieler sind hinzugekommen, die es schnellstens zu integrieren gilt. „Die Spielidee weiter zu verfeinern, noch mehr im Detail zu arbeiten und die Erfahrung aus der Vorsaison mitnehmen, ist nun oberstes Gebot“, gibt Rocca weiter zu verstehen. Neuzugang Oguz Ünver ist ein gelernter Außenverteidiger, der zweikampfstark und spielintelligent ist. Er hat in den letzten Jahren auch des Öfteren bewiesen, dass er genau weiß, wo das gegnerische Tor steht. Iven Schwerdtfeger ist ebenfalls ein Außenverteidiger, der gerade aus der Jugend kommt. Trotz des jungen Alters ist er zweikampfstark und verfügt über eine gute Dynamik. Mit Musa Comma ist ein Innenverteidiger hinzugekommen, der sehr viel Ruhe ausstrahlt und für Sicherheit sorgt. Er ist zweikampfstark und spielt klare Bälle von hinten heraus.

„Agr on Lokaj ist ein Stürmer, der einen sehr starken Abschluss hat. Er behauptet die Bälle und ist sehr spielintelligent. Sven Alexov kommt aus der Jugend und wird uns im Zentrum verstärken. Er ist technisch versiert, spielt gute Bälle und scheut keinen Zweikampf“, sagt der Ketscher Trainer und stellt seinen Neuzugängen nur gute Noten ausstellt. Die Abgänge von Emre Güc, Pierpaolo Greco und Mark Lenhard sieht Rocca mit einem weinenden Auge.

„Türkspor Mannheim, FC Bammental und ASC Neuenheim sehe ich als Favoriten um die Meisterschaft an. Auch Amicitia Viernheim schätze ich sehr stark ein. Ein solcher Durchmarsch durch die Kreisliga sorgt für Aufmerksamkeit. Wir hingegen peilen einen einstelligen Tabellenplatz an. Unser Ziel ist Rang sieben“, prognostiziert der 36-jährige Rocca, der auch davon ausgeht, dass die Runde komplett durchgespielt wird.

Das Auftaktprogramm der Ketscher hat es in sich. Zunächst geht es auswärts gegen die SG Kirchheim, hier gab es in der letzten Runde keinen Blumentopf zu gewinnen. Zu Hause steht dann das Derby gegen Schwetzingen auf der Agenda. „Die Vorbereitung läuft bisher recht ordentlich. Die Stimmung ist sehr gut und jeder Einzelne zieht richtig mit“ freut sich Rocca auf die neue Runde.