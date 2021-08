Marco Rocca sieht Potenzial

Da war die Überraschung groß, als in der Winterpause bei Marco Rocca die Offerte ins Haus flatterte beim Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch den Trainerjob zu übernehmen. Rocca, der in den letzten Jahren beim A-Ligisten Fortuna Edingen Neckarhausen gute Arbeit verrichtet hat, ist den Ketscher Verantwortlichen nicht verborgen geblieben.

„Ich glaube, dass ich mittlerweile in Ketsch gut angekommen bin und sehe erste positive Entwicklungen. Das gesamte Umfeld ist sehr gut und es macht richtig Spaß, hier trainieren zu dürfen“, lobt Rocca die Arbeitsbedingungen, die er vorgefunden hat und legt nach. „In der Mannschaft, die im Kern zusammengeblieben ist, steckt viel Potenzial. Allerdings merkt man den Spielern die lange Pause an und der Fitnesszustand der einzelnen Spieler ist unterschiedlich. Daransowie im taktischen Bereich werden wir weiterhin hart arbeiten müssen“, sieht der 35-Jährige noch viel Luft nach oben.

Das Pokal-Aus bereits in der ersten Runde gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen sieht der Ketscher Coach als keinen Beinbruch an. „Aus solchen Begegnungen gegen stärkere Gegner kann man nur lernen. Jetzt können wir uns voll auf die neue Runde konzentrieren und da gibt es noch einiges zu tun,“ stellt Rocca klar, zeigt sich aber dennoch vom Gesamteindruck der Mannschaft zufrieden.

Die 06er haben drei Neuzugänge zu vermelden, darunter mit dem 19-jährigen Jozef Bayrakcioglu ein Abwehrspieler aus der eigenen Jugend. Mit dem 24-jährigen Mark Lenhard wechselte von der TSG Rheinau ein weiterer Defensivspieler in die Enderlegemeinde, der seine Qualitäten in den bisherigen Einsätzen hat aufblitzen lassen. Das Gleiche gilt für Nils Haubrich, der für mehr Dynamik und Abschlussqualität in der Box des Gegners sorgen soll.

In welchem Mannschaftsteil noch der Schuh drückt, weiß Rocca: „Aktuell arbeiten wir an den defensiven Abständen im gesamten Mannschaftsverbund sowie an den Abschlüssen im Angriffsspiel. Wir haben dabei mehrere Systeme ausprobiert. Welche Variante wir dabei favorisieren werden, soll der Gegner selbst herausfinden. Fakt ist, dass wir in jede Partie gehen, um zu gewinnen und dem Gegner unser Spiel aufdrängen“, spricht der 35-Jährige Klartext.

Urlaubsbedingte Ausfälle

Wenn auch alles bei seiner neuen Trainerstelle in Ordnung scheint, ärgert sich der ehrgeizige Coach, dass ihm zum Saisonauftakt nicht nur die drei Verletzten Stephan Jung, Justin Rehberger und Benjamin Marx ausfallen, sondern auch weitere urlaubsbedingte Ausfälle zu verzeichnen hat. „Das ist der Zeitgeist, der derzeit vorherrscht und immer schlimmer zu werden scheint. Urlaub geht den Spielern in der Regel vor, mit diesen Problemen haben fast alle Vereine zu kämpfen und werden uns auch in der Zukunft begleiten“ stellt Rocca resignierend fest.

Apropos Saisonauftakt, den sieht der 35-Jährige als sehr happig an. „Jeder, der einmal in Kürnbach gespielt hat, weiß, dass die Heimmannschaft von einem enthusiastischen Publikum getragen wird und auch in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich ist,“ glaubt der 06er Coach dass ihm zum Auftakt ein unbequemer Widersacher bevorsteht.

Türkspor als Topfavorit

Nicht weniger lustig wird es auch im Heimspiel gegen den VfB St. Leon werden. Den Höhepunkt der englischen Woche bildet das Gastspiel gegen den von vielen Vereinen prognostizierten Topfavoriten Türkspor Mannheim. „Unser Bestreben ist es bis zum Saisonstart gut gerüstet zu sein, um unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen. Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.“

