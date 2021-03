Leben am Rhein – so könnte man meine Vita beschreiben: Geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Monheim und inzwischen ziemlich alt geworden in Brühl. Seit 37 Jahren lebe ich in der Hufeisengemeinde. Nur fünf Jahre weniger berichte ich für die Schwetzinger Zeitung in verschiedenen Funktionen – freier Mitarbeiter, Volontär, Redakteur – über diesen schönen Ort.

Und ich bin begeisterter Brühler geworden. Mich fasziniert diese Mischung aus dörflichem Charakter und kleinstädtischem Angebot, die Nähe zur Natur rechts und links des Rheins sowie die direkte Verbindung in die Zentren der Metropolregion, die man auch klasse mit dem Fahrrad erreichen kann. Aber man muss gar nicht so oft weg aus Brühl, denn hier kann ich einkaufen und hier kann ich Kultur auf hohem Niveau erleben – die Villa Meixner ist ein Kleinod, die Festhalle durch die engagierte Arbeit der kommunalen Kulturmacher inzwischen ein Mekka der Kleinkunst geworden.

Dazu gesellt sich ein facettenreiches Vereinsleben, das Brühl so lebens- und liebenswert macht. Auch wenn am Ort der Zeitgeist nicht vorbeigeht und verbindliches Vereinsengagement nicht mehr so großgeschrieben wird, zeigen sich die Brühler doch immer wieder derart kreativ, dass der Ort seine Lebendigkeit nicht verliert. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich lebe gern in meiner Heimatgemeinde.

Ralf Strauch ist als Redakteur für Brühl zuständig und Experte für Gartenthemen und Historie. E-Mail: ralf.strauch@schwetzinger-zeitung.de

