Ob bei unserer Zeitungsaktion „Klasse Kids“ oder im Alltag: Ich werde immer wieder gefragt, warum ich Redakteurin geworden bin. Als Gymnasiastin habe ich eine Schülerzeitung mitgegründet und fand so auch den Weg zu meiner ersten freien Mitarbeit bei einer Tageszeitung. Damals war ich 16 Jahre alt.

Mich hat es schon immer fasziniert, Menschen zu treffen, Berichte zu schreiben, mit meinen Artikeln etwas zu bewirken – und sei es einfach zu unterhalten. Geschrieben habe ich sowieso immer schon gern – sehr zum Leidwesen meiner Deutschlehrerin, die seitenlange Aufsätze kommentierte mit: „Wenn du noch mal so viel schreibst, bekommst du wegen des Umfangs eine schlechtere Note.“ Ich habe weiter viel geschrieben, aber eine schlechtere Note bekam ich (zum Glück!) nie.

Den Teenieschwarm treffen

Das Bild entstand im Jahr 2009 in Wien: Sänger Morten Harket (a-ha) und Katja Bauroth nach einem Interviewtermin. © Bauroth

Aber eines spielte noch eine nicht ganz unbedeutende Rolle bei meiner Berufswahl: Als Teenager schwärmt man ja durchaus für bekannte Sportler, Musiker und Schauspieler, die man sonst nur im Fernsehen und Zeitungen sieht. Die scheinen gerade in diesem Alter unerreichbar. Also habe ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, als Journalistin meinen Jugendschwarm zu treffen – den Sänger Morten Harket von der norwegischen Band a-ha. Die war in den 1980er Jahren durch das Lied „Take on me“ bekannt geworden und ist mir seither ans Herz gewachsen.

Mein erstes a-ha-Konzert, über das ich als Volontärin schreiben durfte, besuchte ich 1995. Da ich auch als Fotografin akkreditiert war – noch mit klassischer Filmkamera und Schwarz-weiß-Aufnahmen – stand ich im Fotografengraben direkt vor der Bühne. Ich war so aufgeregt, dass ich mich überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren konnte. Aber Fotos habe ich dann doch gemacht – und wie!

Morten Harket habe ich auch getroffen und mir damit meinen Jugendtraum erfüllt. Das war während meiner Zeit als leitende Redakteurin bei einer Zeitung in Österreich. Das erste Treffen war 2006. Das Interview mit dem Sänger werde ich nie vergessen. Er ist ein sehr höflicher und tiefgründiger Mensch, antwortet wohl überlegt und mag es gar nicht, wenn man ihn in seinen Gedanken etwa durch Zwischenfragen unterbricht. Ein zweites Mal durfte ich ihn 2009 in Wien interviewen. Als Journalist bekommt man bei Stars meist ein Zeitfenster, in dem man seine Fragen stellen darf. Aus den 15 vorgegebenen Minuten wurde eine Stunde, weil das Gespräch offenbar beiden Seiten gefiel.

