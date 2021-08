Mittelfristig in die Oberliga

Murat Topuzoglu ist sehr umtriebig. Der Frauenfußball-Abteilungsleiter ist bestrebt, die Spvgg 06 Ketsch auf ein neues Niveau zu heben. „Wir haben Ambitionen und müssen schauen, wie wir einschlagen“, sagt Topuzoglu, der mit der ersten Frauenmannschaft mittelfristig das Ziel Oberliga anstrebt.

Nach dem souveränen Aufstieg im Sommer 2020 in die Verbandsliga, konnte die Spvgg 06 Ketsch dort allerdings noch keine ganze Saison spielen, die Akklimatisierungsphase in der höheren Spielebene läuft noch. Dennoch hat Topuzoglu einen äußerst guten Eindruck von der Mannschaft, die er für die neue Spielzeit zusammengestellt hat. „Wir haben die Verstärkungen gezielt nach Positionen ausgesucht“, erklärt er.

Der Kader der Spvgg 06 Ketsch Trainer I: Clemens Glaser. Trainer II: Tim Gerwig Tor: Julia Groen (21, MFC 08 Lindenhof), Laura Richter (21, SpG Dielheim/ Wiesloch). Abwehr: Jana Glaser (21), Laura Drexler (21, FC Odenheim), Sophie Reiland (20), Charlotte Gauch (20), Chiara Piazza (17, eigene Jugend), Lara Gruber (20), Lara Krämer (17, eigene Jugend), Elisa Schweiger (20), Pia di Silvio (17, eigene Jugend). Mittelfeld: Sarah Breitinger (31), Lucy Rost (19), Lena Gegner (26), Michelle Merle (17, eigene Jugend), Maribel Schneider (19), Mona Mirzaee (18), Carolina Metz (22), Laura Schumann (22), Nakisa Heim (21), Lilo Ehrhoff (17, eigene Jugend), Marla Heckmann (17, eigene Jugend), Julia Jahn (21), Paula Kettler (20), Michelle Gruß (20, SG Oftersheim). Angriff: Mia-Sophie Witz (20), Tamra Beigel (18), Fee Brixner (17, FC Speyer 09 Jugend), Maria-Pia Gambino (21). Abgänge: Melanie Timp, Jana Waldmann, Reyhan Göz (alle Ziel unbekannt), Kim Fuchs (Karriereende). wy

Die nach dem Abgang von Jana Waldmann vakante Torhüterposition konnte nun doppelt, im Optimalfall sogar dreifach besetzt werden. Mit Fee Brixner wurde eine Spielerin vom FC Speyer 09 verpflichtet, die dort bereits in der U17-Bundesliga am Ball war. Laura Drexler vom FC Odenheim soll in der Abwehr für Stabilität sorgen und die fünf Spielerinnen aus der eigenen Jugend wollen so viel wie möglich Erfahrung sammeln. „Das ist schon ein großer Schritt von den Juniorinnen in den Frauen-Spielbetrieb. Aber jede Spielerin wird ihre Chance bekommen und ich bin mir sicher, dass da positive Überraschungen dabei sind“, so Topuzoglu.

Clemens Glaser neuer Trainer

Mit Clemens Glaser steht als Nachfolger von Alexander Hagner auch ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke. „Er bringt viel Erfahrung mit, hat den C-Schein und bringt neue Impulse rein“, hat Topuzoglu schon ausgemacht. Dass im Fußball nur wenig planbar und nichts programmatisch abläuft, ist bekannt, dennoch arbeitet Topuzoglu eifrig an den Stellschrauben. „Wir wollen jetzt in der Verbandsliga so schnell wie möglich Fuß fassen und in einem Jahr schauen, wo die Reise hingeht.“

Eventuell bedarf die sehr junge Mannschaft dann noch die eine oder andere erfahrene führende Hand auf dem Platz. Unterm Strich hält Topuzoglu schon heute fest: „Wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen eine gute Adresse im Mädchenfußball sein.“