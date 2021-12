Modellregion für Mobilitätspass

Kreis. Die Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen in der Region freuen sich in einer gemeinsamen Erklärung darüber, dass der Rhein-Neckar-Kreis eine Modellregion für den Mobilitätspass wird. Das wurde vom Landesministerium für Verkehr bekannt gegeben (wir berichteten). „Baden-Württemberg hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden, dazu benötigen wir eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Öffentlichen Personennahverkehr“, erklärt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen in Schwetzingen. „Das kann aber nur klappen, wenn wir zuverlässige und attraktive Alternativen zum eigenen Auto schaffen.“

„Um eine Verdopplung hinzubekommen, müssen wir das ÖPNV-Angebot ausweiten, es müssen mehr Busse und Bahnen fahren – auch häufiger von früh bis spät. Dazu braucht es aber zusätzliches Geld im System, dazu dient der Mobilitätspass. Die Menschen bekommen eine gute Gegenleistung! Unser Verkehrsverbund ist bei den Innovationen wieder ganz vorne dabei – und das ist gut so“, ergänzt Hermino Katzenstein, Verkehrsexperte der Grünen aus dem Wahlkreis Sinsheim.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Mobilitätsgarantie mit einem Mobilitätspass zu kombinieren. „Damit soll den Kommunen die Möglichkeit geboten werden, zusätzliche Mittel für den massiven Ausbau des ÖPNV zu generieren und Anreize zu setzen, die Straßen in den Städten und Gemeinden vom Autoverkehr zu entlasten“, berichtet Uli Sckerl aus Weinheim.

„Bus und Bahn müssen regelmäßig und verlässlich fahren, damit mehr Menschen den ÖPNV nutzen“, so Norbert Knopf aus Wiesloch. „Darum wollen wir in den nächsten Jahren mit der Mobilitätsgarantie ein verlässliches Angebot schaffen“. Von 5 bis 24 Uhr sollen im städtischen als auch im ländlichen Raum die Busse und Bahnen fahren, um den ÖPNV aufzuwerten und einen deutlichen Anreiz zu setzen. „DieMenschen sollen mit Bus und Bahn gut angebunden sein. Sie sollen ihren Wohnort, ihre Arbeitsstätte und andere Orte für Besuche und Erledigungen im Ballungsraum mindestens alle 15 Minuten und im ländlichen Raum alle 30 Minuten erreichen können. Dann braucht man sich keine Gedanken mehr machen, ob die Verbindung mit Bus und Bahn gelingt oder man eben doch besser das Auto nimmt“, sagt Elke Zimmer aus dem Wahlkreis Mannheim Süd.

In den Modellregionen, zu denen der Rhein-Neckar-Kreis gehört, soll der Mobilitätspass nun zusammen mit den kommunalen ÖPNV-Aufgabenträgern entwickelt werden. Bürger leisten einen finanziellen Beitrag, den sie als Guthaben für den ÖPNV zurückbekommen. Nach einem im Auftrag des Verkehrsministeriums erarbeiteten Gutachten wurden drei mögliche Varianten untersucht: Entweder zahlen alle Einwohner einer Gemeinde einen Beitrag („Bürgerticket“), oder es zahlen nur die Kfz-Halter in einem festgelegten Gebiet („Nahverkehrsabgabe“) oder es fallen Gebühren für Kfz-Nutzende auf definierten Straßen („Straßennutzungsgebühr“) an. zg