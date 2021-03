Für den Plankstadter Bürgermeister Nils Drescher gibt es ein Erlebnis mit der Zeitung, das er nie vergessen wird: „Klar. Das war für mich persönlich die Ausgabe nach meiner Wahl. Die habe ich gleich um 5 Uhr morgens aus dem Briefkasten gezogen, nachdem ich den Austräger gehört hatte. Hier war ein Foto von meiner Familie am Wahlabend abgebildet und die ganze Anspannung des monatelangen Wahlkampfs fiel beim Lesen des Artikels von mir ab.“

AdUnit urban-intext1

Nicht nur deshalb schätzt Drescher die Schwetzinger Zeitung: „Sie berichtet neutral und mit sehr qualifiziertem Personal über unser Leben in der Gemeinde. Und das auf einer Seite, die wir uns mit Eppelheim teilen. Wir haben eine für Plankstadt über Jahre fest zugewiesene Redakteurin, die über fundierte Kenntnisse der Ortspolitik und unserem gesellschaftlichen Leben verfügt. Dazu kommen viele sympathische freie Mitarbeiter. So gelingt es der SZ, dass kaum ein Ereignis in Plankstadt unerwähnt bleibt.“

Privat hat der Bürgermeister die Printausgabe abonniert, im Rathaus wurde vor drei Jahren alles auf online umgestellt. „Als Politiker wird man manchmal über die Zeitung angegriffen“, meint Drescher: „Daran habe ich mich gewöhnt und es kam ja in den letzten Jahren selten vor. Chefredakteur Gruler und ich haben uns erst zweimal in den letzten fünf Jahren in die Wolle gekriegt und beide Male hat er es geschafft, mich schnell wieder zu beruhigen – obwohl er nicht nachgegeben hat.“

Auf die Tageszeitung verzichten möchte der Rathauschef nicht, weil er seit der Trinkwasserverunreinigung in Plankstadt 2016 kurz nach seiner Wahl kein Fan von Facebook, Twitter oder anderen neuen Medien mehr sei: „Sachverhalte sind komplex und können selten in 160 Zeichen objektiv dargestellt werden.“ vw

AdUnit urban-intext2